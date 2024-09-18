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  • Малкин об ужине в честь нового контракта Кросби: «Ест одни и те же блюда – курицу с пармезаном, салат «Цезарь». Надеюсь, он найдет хороший ресторан в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе»
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Малкин об ужине в честь нового контракта Кросби: «Ест одни и те же блюда – курицу с пармезаном, салат «Цезарь». Надеюсь, он найдет хороший ресторан в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе»

Евгений Малкин высказался о вкусовых предпочтениях Сидни Кросби.

Ранее 37-летний канадский форвард продлил контракт с «Пингвинс» на 2 года. 

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о праздничном ужине в честь этого события. 

– Все время ест итальянскую кухню. Курица с пармезаном. Салат «Цезарь». Одни и те же продукты, как всегда. Этот парень сумасшедший. 

– Ты предпочитаешь суши?

– Не все время, но точно люблю. Надеюсь, он найдет хороший ресторан в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, – сказал Евгений Малкин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
logoПиттсбург
logoЕвгений Малкин
logoСидни Кросби
logoНХЛ
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