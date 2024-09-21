Назаров о дисквалификации на год в Суперлиге-2004/05: «Гола «Динамо» в ворота «Авангарда» не было. Мы ели и обсуждали матч, тут вошли судьи и тоже захотели поесть. Я был очень сильно не согласен»

Андрей Назаров рассказал о своей годичной дисквалификации в локаутном сезоне.

В сезоне-2004/05 сезон НХЛ не состоялся из-за локаута. Многие игроки лиги провели год в российской Суперлиге.

В полуфинале «Авангард» Назарова играл с будущим чемпионом – московским «Динамо ». После гола Игоря Мирнова в третьей игре, вызвавшего споры, Назаров общался с судьями на повышенных тонах, за что и получил дисквалификацию.

«Прекрасно помню ту историю, она случилась в сезоне-2004/05, в локаутный для НХЛ год. Никакого гола в наши ворота не было. После встречи мы с ребятами из команды ели и обсуждали перипетии завершившегося матча. И тут вошли судьи, которые захотели поесть вместе с нами.

Я, разумеется, с этим был очень сильно не согласен, за что в итоге получил год дисквалификации. Уже позже мы встретились, посмеялись, все обсудили и поняли друг друга. Обид ни у кого не осталось.

Помню, у омичей тогда была великолепная серия, «Авангард » шёл на чемпионство: Ягр, Коваленко , Твердовский, Сушинский, Никитин, Рябыкин, Назаров, молодой Курьянов. Звездные имена зашкаливали. Руководил нами Валерий Константинович Белоусов. Увы, судейский фактор сработал не в нашу пользу», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.