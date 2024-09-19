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Гудас стал первым капитаном «Анахайма» с 2022 года. Он провел в клубе один сезон

Радко Гудас стал капитаном «Анахайма».

Чешский защитник стал первым игроком, который будет исполнять эту роль, со времен Райана Гецлафа – тот завершил карьеру по окончании сезона-2021/22. 

«Для меня большая честь быть назначенным капитаном «Анахайм Дакс» и вести нашу команду в захватывающую эпоху. Я с гордостью принимаю доверие, оказанное мне Пэтом [Вербиком], нашим руководством, тренерами и моими партнерами по команде. 

Лидерство – это общее качество нашей команды, и я с нетерпением жду возможности представлять «Дакс» на льду и за его пределами», – заявил Гудас.

Радко провел в «Анахайме» один сезон, набрав 18 (6+12) очков в 66 матчах регулярки.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Score
logoАнахайм
logoРайан Гецлаф
logoНХЛ
Пэт Вербик
logoРадко Гудас
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