  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Епанчинцев о 3:1 с «Куньлунем»: «Непростой матч, много силовой борьбы. Но «Сибирь» выдержала»
0

Епанчинцев о 3:1 с «Куньлунем»: «Непростой матч, много силовой борьбы. Но «Сибирь» выдержала»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Куньлунем».

Новосибирский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1. 

– Непростой матч, много силовой борьбы. Не хочу говорить про людей, которые могли эту борьбу нивелировать. Но мы выдержали. Где‑то защитники, играя в три пары, поднаелись. Здорово вошел в игру вратарь Костин. Держал команду, не позволил сопернику забивать в своих моментах.

– Во втором периоде «Куньлунь» стал играть еще жестче. Как игра не ушла за грань фола?

– Ребята это выдержали. Но на Федоре Гордееве был неприятный момент… Отправим это видео в комиссию. Этот эпизод надо изучить. Это был момент на грани, а судьи даже не поехали его смотреть. Честно, это удивило.

– Вратарь Красоткин утром тренировался…

– Утром было недомогание. Но перед игрой, после дневного сна, у него поднялась температура, – сказал Епанчинцев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСибирь
logoВадим Епанчинцев
logoКХЛ
logoДенис Костин
logoАнтон Красоткин
logoМатч ТВ
logoКуньлунь Ред Стар
logoФедор Гордеев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. СКА в гостях у «Сочи», «Ак Барс» играет с «Барысом», ЦСКА – с «Витязем»
10728 минут назадLive
Владельцы клубов НХЛ обсудят расширение лиги. Команды из Хьюстона и Атланты – главные кандидаты на включение
1647 минут назад
«Медовое побоище». «Локомотив» анонсировал матч с «Салаватом» кадрами из «Винни-Пуха»
6сегодня, 15:40Видео
Кара пропустит ближайшие матчи «Сибири» из-за смерти матери. Он посвятил ей дубль в игре с «Нефтехимиком»
5сегодня, 15:24
«Сибирь» победила 4-й раз подряд после трех поражений на старте сезона и вышла на 1-е место на Востоке
8сегодня, 14:59Фото
В КХЛ будут вручать памятные медали за количество игр, очков, голов и за другие статистические показатели
11сегодня, 14:25Фото
«Коламбус» повесит свитер Годро в раздевалке перед каждым матчем этого сезона. Игроки будут носить нашивку с номером 13 на форме
4сегодня, 14:05
Гендиректор «Авангарда» о Буше: «Он был близок к выходу на игры, но вынужден его отложить. Лучше не форсировать, чтобы не получить еще большую проблему»
3сегодня, 13:25
33-летний Кэссиан стал скаутом «Эдмонтона». Форвард мог перейти в КХЛ в это межсезонье
1сегодня, 12:57
«Металлург» готов побороться за Спунера с «Авангардом». 32-летний канадец – свободный агент («АренаБреда»)
23сегодня, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» выиграл 3 матча подряд и лидирует в Восточной конференции КХЛ
36 минут назад
Гендиректор «Салавата» о травме Кузьмина: «Все эти дни он испытывал боль. Преклоняюсь перед его мужеством. Ребята из других команд звонят и предлагают помощь»
2сегодня, 15:12
Защитнику «Монреаля» Гуле удалили аппендикс. 22-летний игрок может пропустить начало сезона
2сегодня, 14:42
38-летний Широков из «Сибири» забил в 5-й игре подряд. У форварда 7 (5+2) очков на отрезке
5сегодня, 13:36Фото
Оши о попадании в список травмированных: «Прошлый сезон был сложным, я боролся с хронической травмой спины. Делаю все возможное, чтобы восстановить здоровье»
сегодня, 13:12
«Нэшвилл» продлил контракт с Томазино на год и 825 тысяч долларов за сезон
сегодня, 12:40
Плющев о травме Кузьмина: «Несчастный случай, не надо менять правила. Их столько раз пересматривали, что хоккей перестал быть похожим на себя»
1сегодня, 12:11
Батрак о «Салавате»: «Единственная проблема сейчас – работа спецбригад. И в меньшинстве, и в большинстве команда играет плохо, есть где прибавлять»
сегодня, 11:59
Генменеджер «Бостона» о Сваймене: «Мы намерены продолжить переговоры о контракте. Думаю, найдем точку соприкосновения до 1 декабря»
3сегодня, 11:30
Плющев о неудачном старте «Динамо»: «Результаты и победы закладываются весной прошлого сезона. Если там были допущены организационные ошибки, они всегда екаются»
сегодня, 10:59