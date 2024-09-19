Епанчинцев о 3:1 с «Куньлунем»: «Непростой матч, много силовой борьбы. Но «Сибирь» выдержала»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Куньлунем».

Новосибирский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

– Непростой матч, много силовой борьбы. Не хочу говорить про людей, которые могли эту борьбу нивелировать. Но мы выдержали. Где‑то защитники, играя в три пары, поднаелись. Здорово вошел в игру вратарь Костин . Держал команду, не позволил сопернику забивать в своих моментах.

– Во втором периоде «Куньлунь» стал играть еще жестче. Как игра не ушла за грань фола?

– Ребята это выдержали. Но на Федоре Гордееве был неприятный момент… Отправим это видео в комиссию. Этот эпизод надо изучить. Это был момент на грани, а судьи даже не поехали его смотреть. Честно, это удивило.

– Вратарь Красоткин утром тренировался…

– Утром было недомогание. Но перед игрой, после дневного сна, у него поднялась температура, – сказал Епанчинцев .