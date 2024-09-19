«Медовое побоище». «Локомотив» анонсировал матч с «Салаватом» кадрами из «Винни-Пуха»

«Локомотив» оригинально анонсировал игру с «Салаватом Юлаевым».

Ярославская и уфимская команды встретятся в Фонбет Чемпионате КХЛ 21 сентября.

В телеграм-канале «Локомотива » появился анонс этого матча: клуб опубликовал фрагмент мультфильма «Винни-Пух», в котором заглавный герой говорит: «А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел!»

Саму игру ярославцы назвали «Медовым побоищем». Напомним, что талисманом железнодорожников является бурый медведь.