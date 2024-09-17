Андрей Назаров: «КХЛ набирает популярность во всем мире. Недруги завидуют успехам России. В Европе начался раздрай, провалили Олимпиаду. Мы же преодолеем любые трудности»
«Регулярный чемпионат КХЛ уже на старте никого не оставляет равнодушным. Едва ли не каждый день проходят топ-матчи, вот и сегодня нас ждут сразу две занимательные встречи: и в Западной конференции, и в Восточной.
При желании можно смотреть хоккей едва ли не целый день, учитывая часовые пояса нашей необъятной страны. КХЛ активно набирает популярность не только в России, но и во всем мире. Это факт, с которым сложно поспорить.
Разумеется, наши недруги завидуют всем успехам России, включая спортивные. Раздрай начался не только в Америке, но и в Европе, где недавно с оглушительным треском провалили недавнее проведение Олимпиады. Такого провала на Играх мир не помнит.
Мы же, встав плечом к плечу друг к другу и сплотившись вокруг нашего национального лидера, преодолеем любые трудности и станем только сильнее. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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