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  • Андрей Назаров: «КХЛ набирает популярность во всем мире. Недруги завидуют успехам России. В Европе начался раздрай, провалили Олимпиаду. Мы же преодолеем любые трудности»
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Андрей Назаров: «КХЛ набирает популярность во всем мире. Недруги завидуют успехам России. В Европе начался раздрай, провалили Олимпиаду. Мы же преодолеем любые трудности»

Андрей Назаров отметил, что КХЛ активно набирает популярность во всем мире.

«Регулярный чемпионат КХЛ уже на старте никого не оставляет равнодушным. Едва ли не каждый день проходят топ-матчи, вот и сегодня нас ждут сразу две занимательные встречи: и в Западной конференции, и в Восточной.

При желании можно смотреть хоккей едва ли не целый день, учитывая часовые пояса нашей необъятной страны. КХЛ активно набирает популярность не только в России, но и во всем мире. Это факт, с которым сложно поспорить.

Разумеется, наши недруги завидуют всем успехам России, включая спортивные. Раздрай начался не только в Америке, но и в Европе, где недавно с оглушительным треском провалили недавнее проведение Олимпиады. Такого провала на Играх мир не помнит.

Мы же, встав плечом к плечу друг к другу и сплотившись вокруг нашего национального лидера, преодолеем любые трудности и станем только сильнее. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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Политика
logoЧемпионат.com
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