Форвард «Ак Барса» Семенов о 0+0 и «минус 5» на старте сезона: «Надо убирать отговорки, начинать с трудовых голов хотя бы. Потом красивые придут»

Форвард «Ак Барса» Кирилл Семенов высказался о своей игре на старте сезона.

В 3 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний нападающий остался без очков при показателе полезности «минус 5».

– Много вопросов было к вашему звену на старте сезона. Как к этому относитесь?

– Это внутренняя кухня, мы над этим работаем. Надо убирать отговорки, начинать с трудовых голов хотя бы, потом красивые придут.

– Довольны, как сложилось начало сезона для вас?

– Хорошие матчи были, когда мы с 0:2 отыгрывались. Понятное дело, так начинать нельзя, но это позитивный ключ. Становление команды идет, сейчас переносим в игру все с предсезонки, – сказал Семенов.

Зарплата Семенова в «Ак Барсе» – 75 млн рублей в год. Кирилл стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в КХЛ (Артур Хайруллин)