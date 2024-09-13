  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА продлил контракт с Выдренковым до 2027 года. 20-летний защитник провел все 4 матча в этом сезоне
Фото
1

СКА продлил контракт с Выдренковым до 2027 года. 20-летний защитник провел все 4 матча в этом сезоне

СКА продлил контракт с Иваном Выдренковым.

Новое соглашение с 20-летним защитником рассчитано до конца сезона-2026/27.

В этом регулярном чемпионате Выдренков провел 4 матча и сделал одну результативную передачу при полезности «плюс 1».

В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах за СКА, а также стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946».

Фото: t.me/hcska

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
logoСКА
logoКХЛ
Иван Выдренков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кузнецов после 0:3 от «Трактора»: «Тяжелый день, СКА надо пройти через это. Игра была в наших руках, но получилось вот так. Люди покупают билеты, приезжают, а тут ноль голов»
213 минут назад
Быков о молодых игроках в СКА: «Это проблема клуба, нужно давать практику. Задача не просто собрать лучшую молодежь и держать у себя, лишь бы у соперников не было»
339 минут назад
Сорокин травмировался летом и пропустит часть тренировочного лагеря. В «Айлендерс» ждут, что проблема решится к началу сезона
54 минуты назад
Агент Черных: «Хоккей становится спортом номер один в России, а футбол уходит на второй план. Дай бог, когда-то допустят на мировую арену, и мы всем докажем, что мы лучшие»
10сегодня, 14:06
КХЛ. «Барыс» принимает минское «Динамо», «Витязь» сыграет с «Ладой»
9сегодня, 14:01Live
Кожевников о СКА, закрывшем комментарии в телеграме: «Болельщики хотят все и сразу, чтобы на блюдечке дали. Надо потерпеть, успокоиться и верить в команду»
23сегодня, 13:51
«Каролина» переименовала домашнюю арену в Lenovo Center. Китайская компания заплатит 60 млн долларов за 10 лет
4сегодня, 13:27
КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея-2025 в Новосибирске. Он сделан в виде ромбов синего цвета: «Конструкция ассоциируется с кристаллами льда»
7сегодня, 12:38Фото
Канарейкин о СКА: «Старт слабый. В чем причины – пусть разбирается тренерский штаб, объясняет результаты»
13сегодня, 12:00
Собирайте команду в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ – призы каждый месяц
8 сентября, 10:00Фэнтези
Ко всем новостям
Последние новости
Канарейкин о «Спартаке»: «Команда не одного ударного звена, появилась тройка в лице Мальцева, Ружички, Пашина. Образуется мощная группировка»
24 минуты назад
Николай Коваленко: «В «Торпедо» думали, что я подерусь с Маккинноном на первых тренировках. Осталось впечатление, что я со всеми ругаюсь и ото всех требую»
сегодня, 13:40
Фукале о медленных буллитах Кузнецова: «У него еще 80 приемов, которые можно использовать. Если сосредоточиться на одном, он забросит по-другому»
сегодня, 13:06
Якупов об игре с Дацюком: «Он подсказывал, где встать, куда лучше не лезть. Почти в каждом полете смотрели свои смены, временами мне было стыдно»
1сегодня, 12:52
Ружичка о футболе: «Нравилась «Барса», когда там играл Месси. Слышал, что «Спартак» – очень хорошая команда, хочу посмотреть на нее»
2сегодня, 12:17
О′Делл о 10-м месте «Динамо» на Западе: «Нам просто не везет. Надо продолжать играть в атакующий хоккей, скоро шайбы и победы придут»
3сегодня, 11:17
Мичков о дебюте за «Филадельфию»: «Немного нервничаю, но к окончанию разминки это должно пройти»
сегодня, 10:46
Фукале о СКА: «Хорошая команда, всегда очень сильны. Вопрос времени, когда они найдут подходящие сочетания и встанут на нужные рельсы»
2сегодня, 09:58
Кадейкин о проблемах с центрами в России: «Мое поколение выросло на Харламове. В пример ставили создающих красивый хоккей, а правильная игра ценилась меньше»
5сегодня, 09:01
Форвард «Амура» Шевченко сравнил КХЛ и РПЛ: «У нас лига интереснее. А в футболе – «Зенит», «Зенит» и снова «Зенит». Хоккея должно становиться больше на федеральных каналах»
13сегодня, 07:55