СКА продлил контракт с Выдренковым до 2027 года. 20-летний защитник провел все 4 матча в этом сезоне

СКА продлил контракт с Иваном Выдренковым.

Новое соглашение с 20-летним защитником рассчитано до конца сезона-2026/27.

В этом регулярном чемпионате Выдренков провел 4 матча и сделал одну результативную передачу при полезности «плюс 1».

В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах за СКА , а также стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946».

Фото: t.me/hcska