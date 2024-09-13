СКА продлил контракт с Выдренковым до 2027 года. 20-летний защитник провел все 4 матча в этом сезоне
СКА продлил контракт с Иваном Выдренковым.
Новое соглашение с 20-летним защитником рассчитано до конца сезона-2026/27.
В этом регулярном чемпионате Выдренков провел 4 матча и сделал одну результативную передачу при полезности «плюс 1».
В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах за СКА, а также стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946».
Фото: t.me/hcska
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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