Рыбин дал совет Мичкову: «Первым делом – изучать язык. В НХЛ другой хоккей, играют более жестко и контактно, проблем в защите там никто не простит»
19-летний нападающий «Филадельфии» проведет первый для себя сезон в лиге.
– Глаза у него горят. Конечно, в НХЛ другой хоккей, на первых порах будет тяжеловато. Там все-таки играют более жестко и контактно. Это у нас стараются отдавать красивые пасы, там все более прямолинейно.
К этому нужно адаптироваться, надо изучать язык. Первым делом я посоветовал Матвею именно изучать язык. Если его знаешь, то адаптироваться проще.
– Какие элементы игры выпадают у Мичкова?
– Мне кажется, у него их особо нет. Возможно, ему надо улучшить игру в защите. Особенно в «Филадельфии» надо понимать, что такое оборона. Проблем в защите там никто не простит.
Там надо жестко отрабатывать, полностью выполнять установку, – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Рыбин.
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