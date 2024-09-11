Сушинский об Овечкине: «Не вижу ничего нереального в том, чтобы набрать 70 очков за сезон. Возраст сказывается, но фирменный щелчок никуда не денется»
Максим Сушинский поделился ожиданиями от результативности Александра Овечкина.
«Не вижу абсолютно ничего нереального для Овечкина в том, чтобы набрать 70 очков в новом сезоне НХЛ, поскольку в предыдущем он выбил всего на пять меньше.
О чем говорить, если он неоднократно преодолевал и планку в 100. Да, возраст так или иначе сказывается, но не должен помешать ему регулярно забивать.
Фирменный щелчок никуда не денется», – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.
Максим Сушинский: «Овечкину не дадут завершить карьеру, пока не побьет рекорд Гретцки. Для этого «Вашингтон» его и держит»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RT
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