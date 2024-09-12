Последний день регулярки НХЛ-2024/25 – 17 апреля. Сезон завершится не позднее 23 июня
НХЛ назвала основные даты в календаре предстоящего сезона.
Первый матч регулярного чемпионата пройдет 4 октября в рамках выездной серии в Чехии. Между собой сыграют «Баффало» и «Нью-Джерси».
Перерыв на Турнир четырех наций назначен на 10-21 февраля 2025 года. Дедлайн обменов в предстоящем сезоне будет 7 марта, последний день регулярки – 17 апреля.
Плей-офф начнется 19 апреля и завершится не позднее 23 июня. На эту дату назначена седьмая игра финальной серии.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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