Последний день регулярки НХЛ-2024/25 – 17 апреля. Сезон завершится не позднее 23 июня

НХЛ назвала основные даты в календаре предстоящего сезона.

Первый матч регулярного чемпионата пройдет 4 октября в рамках выездной серии в Чехии. Между собой сыграют «Баффало » и «Нью-Джерси ».

Перерыв на Турнир четырех наций назначен на 10-21 февраля 2025 года. Дедлайн обменов в предстоящем сезоне будет 7 марта, последний день регулярки – 17 апреля.

Плей-офф начнется 19 апреля и завершится не позднее 23 июня. На эту дату назначена седьмая игра финальной серии.