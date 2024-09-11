Экс-игрок СКА Клименко о звездной болезни: «Покупал ненужные дорогие машины, часы. Были Мальдивы, бизнес-классы. 60-70 млн рублей слил за три года»

Глеб Клименко рассказал, на что тратил деньги во время выступлений за СКА.

«Да, словил звездную болезнь. Когда ты получаешь большие деньги, то начинаешь тратить их, как никогда не тратил. Начинает все кружиться, ты летишь и чувствуешь себя на другом уровне.

Покупал ненужные дорогие машины, часы. Были Мальдивы, бизнес-классы. Сейчас бы не стал все это покупать. Года три длилась звездная болезнь. Но вся красота должна быть после сорока, а не когда ты играешь в хоккей. Пока идет карьера, тебе нужно жить на определенную сумму и работать.

Это молодым ребятам совет, что надо пахать, слушать родителей и тренера. Деньги пусть копятся. 60-70 миллионов рублей я слил за три года. Это и сейчас шикарные деньги», – сказал экс-игрок СКА .