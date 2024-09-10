17-летний Рябкин дебютировал в КХЛ. Форвард «Динамо» сыграл 2 смены в матче с «Ладой» и выиграл 3 из 3 вбрасываний
Иван Рябкин дебютировал в КХЛ.
Один из фаворитов драфта НХЛ-2025 сыграл за «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады» (3:6).
Иван Рябкин был заявлен в качестве 13-го нападающего и провел две смены за весь матч, сыграв 1 минуту и 23 секунды.
17-летний Рябкин провел одну смену в первом периоде и одну – в третьем отрезке, успев за этот промежуток выиграть три из трех вбрасываний.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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