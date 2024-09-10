«Сиэтл» подтвердил продление контракта с Ларссоном на 4 года с зарплатой 4,25 млн долларов за сезон

«Сиэтл» и Адам Ларссон подписали новый контракт.

31-летний защитник продлил соглашение с клубом на четыре года.

Средняя зарплата шведского хоккеиста составит 4,25 миллиона долларов.

У хоккеиста остается еще один год по текущему контракту с кэпхитом 4 миллиона долларов.

Ларссон был выбран клубом на драфте расширения в 2021 году. Он отыграл за команду три сезона, пропустив за это время только один матч.

В минувшем сезоне Адам провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 18 (4+14) очков при полезности «плюс 9» и среднем времени на льду 22:55.

Игрок занял 4-е место в команде по числу силовых приемов (162) и 2-е – по числу блоков (151).