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  • Райнхарт о победе в Кубке Стэнли: «Флорида» мотивирована, как и прошлым летом. У нас хорошая команда, которая жаждет большего»
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Райнхарт о победе в Кубке Стэнли: «Флорида» мотивирована, как и прошлым летом. У нас хорошая команда, которая жаждет большего»

Сэм Райнхарт рассказал о мотивации «Флориды» в это межсезонье.

Команда стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финале «Эдмонтон» со счетом 4-3 в серии.

«Для меня ничего не изменилось. Я говорил с ребятами, мы мотивированы так же, как и прошлым летом, чтобы дать себе еще один шанс.

Конечно, это нелегко, но мы чувствуем, что у нас хорошая команда, которая жаждет большего. Все начинается с конкуренции, с жажды победы.

Ребята, которые собрались у нас в раздевалке, не воспринимают все это как должное», – сказал форвард «Флориды» Сэм Райнхарт.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoФлорида
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoСэм Райнхарт
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