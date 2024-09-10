Райнхарт о победе в Кубке Стэнли: «Флорида» мотивирована, как и прошлым летом. У нас хорошая команда, которая жаждет большего»
Сэм Райнхарт рассказал о мотивации «Флориды» в это межсезонье.
Команда стала обладателем Кубка Стэнли, победив в финале «Эдмонтон» со счетом 4-3 в серии.
«Для меня ничего не изменилось. Я говорил с ребятами, мы мотивированы так же, как и прошлым летом, чтобы дать себе еще один шанс.
Конечно, это нелегко, но мы чувствуем, что у нас хорошая команда, которая жаждет большего. Все начинается с конкуренции, с жажды победы.
Ребята, которые собрались у нас в раздевалке, не воспринимают все это как должное», – сказал форвард «Флориды» Сэм Райнхарт.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости