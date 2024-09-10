Райнхарт о 8-летнем контракте с «Флоридой»: «Определенность в карьере на уровне, у меня такое впервые. Жене это понравилось»

Сэм Райнхарт высказался о своем 8-летнем контракте с «Флоридой»

1 июля 28-летний игрок подписал с «Пантерс» новый контракт на 8 лет со средней зарплатой 8,62 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне он выиграл Кубок Стэнли с клубом, а также установил личный рекорды по голам (57, 2-е место в гонке снайперов лиги) и очкам (94) в регулярном чемпионате.

«Определенность в карьере на уровне, у меня такое впервые (сроки трех предыдущих соглашений игрока после завершения контракта новичка – 2, 1 и 3 года, Спортс’‘). Жене это очень понравилось. Мы уверенно смотрим в будущее.

Было приятно все уладить и убрать этот вопрос в сторону. Я не грузился по этому поводу заранее и не думал об этом долго после завершения плей-офф», – сказал Райнхарт .