Саморуков о КХЛ: «Лига усилилась, хоккей стал более активным. Теперь играть намного интереснее, болельщикам нравится атакующая тактика»

Дмитрий Саморуков высказался о качестве игры в КХЛ.

25-летний защитник ЦСКА вернулся из Северной Америки в это межсезонье. Саморуков играл за армейцев в сезоне-2020/21.

– Как вам КХЛ? Усилилась ли лига за время вашего отсутствия?

– Усилилась. Стало побольше молодых ребят, хоккей стал более активным. Уже намного тяжелее играть, все бегут и используют более атакующую тактику, приближенную к североамериканскому стилю.

Теперь намного интереснее играть. Думаю, болельщикам нравится такой хоккей, – сказал защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков .