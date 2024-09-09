Саморуков о КХЛ: «Лига усилилась, хоккей стал более активным. Теперь играть намного интереснее, болельщикам нравится атакующая тактика»
Дмитрий Саморуков высказался о качестве игры в КХЛ.
25-летний защитник ЦСКА вернулся из Северной Америки в это межсезонье. Саморуков играл за армейцев в сезоне-2020/21.
– Как вам КХЛ? Усилилась ли лига за время вашего отсутствия?
– Усилилась. Стало побольше молодых ребят, хоккей стал более активным. Уже намного тяжелее играть, все бегут и используют более атакующую тактику, приближенную к североамериканскому стилю.
Теперь намного интереснее играть. Думаю, болельщикам нравится такой хоккей, – сказал защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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