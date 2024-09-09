Игрок НФЛ Синглтон почтил память Джонни Годро. Лайнбэкер «Бронкос» приехал на 1-й матч сезона в свитере с номером и фамилией погибшего хоккеиста

Игрок НФЛ Алекс Синглтон почтил память погибшего Джонни Годро

Лайнбэкер «Денвер Бронкос» приехал на первый матч нового сезона с «Сиэтлом» (20:26) в свитере «Калгари Флэймс» с номером и фамилией хоккеиста.

С 2016 по 2018 год Синглтон играл за команду «Калгари Стампидерс», выступающую в КФЛ (Канадской футбольной лиге). Годро тогда играл за «Флэймс».

29 августа 31-летнего форварда «Коламбуса » и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: официальный сайт НХЛ.