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  • Игрок НФЛ Синглтон почтил память Джонни Годро. Лайнбэкер «Бронкос» приехал на 1-й матч сезона в свитере с номером и фамилией погибшего хоккеиста
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Игрок НФЛ Синглтон почтил память Джонни Годро. Лайнбэкер «Бронкос» приехал на 1-й матч сезона в свитере с номером и фамилией погибшего хоккеиста

Игрок НФЛ Алекс Синглтон почтил память погибшего Джонни Годро

Лайнбэкер «Денвер Бронкос» приехал на первый матч нового сезона с «Сиэтлом» (20:26) в свитере «Калгари Флэймс» с номером и фамилией хоккеиста. 

С 2016 по 2018 год Синглтон играл за команду «Калгари Стампидерс», выступающую в КФЛ (Канадской футбольной лиге). Годро тогда играл за «Флэймс».

29 августа 31-летнего форварда «Коламбуса» и его брата сбила машина во время прогулки на велосипедах. Сообщалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: официальный сайт НХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКоламбус
logoКалгари
logoНФЛ
logoДенвер
logoДжонни Годро
logoКФЛ
logoКалгари
Алекс Синглтон
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