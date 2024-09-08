Силантьев о поражении от «Нефтехимика»: «Металлург» плохо проходил среднюю зону, из-за этого нервничали, не хватало скорости. Тяжело было найти хороший бросок»
«Металлург» уступил со счетом 0:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Тяжелая игра. Соперник хорошо действовал в обороне. Старались использовать моменты.
Они были, но не получилось их реализовать. Очень плохо проходили среднюю зону. Для этого нам не хватало скорости.
Надо реализовывать моменты, которые у нас были, и играть больше в свою игру.
– Хватало ли команде эмоций после яркой победы над СКА?
– Эмоций хватало. Просто не получалось пройти среднюю зону. Из-за этого нервничали. Тяжело было найти хороший бросок, чтобы дошло дело до гола.
– «Нефтехимик» заблокировал 21 бросок. Много ли работы было у Артема Загидулина, несмотря на то, что он отыграл на ноль?
– У нас достаточно много моментов было, опасных, хороших, чтобы забить гол.
Я считаю, что у него много работы было. Мы старались перекрывать его, но шайба не хотела пересекать линию ворот, – сказал нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев.
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