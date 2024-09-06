3-й номер драфта НХЛ-2024 Сеннеке выбыл на 6-8 недель из-за перелома стопы на тренировке. Он пропустит тренировочный лагерь «Анахайма»
3-й номер драфта НХЛ-2024 Беккетт Сеннеке пропустит 6-8 недель из-за травмы
«Анахайм» сообщил, что 18-летний игрок выбыл с переломом стопы, полученным во время тренировки в межсезонье.
Таким образом, канадец пропустит тренировочный лагерь и предсезонные матчи «Дакс».
Сеннеке был выбран клубом на драфте НХЛ-2024 под общим третьим номером.
В прошлом сезоне Беккетт выступал за «Ошаву» в юниорской лиге Онтарио. Он провел 63 игры в регулярном чемпионате и набрал 68 (27+41) очков при полезности «+33». В 16 играх плей-офф добавил еще 22 (10+12) балла.
«Анахайм» выпустил футболки с ошеломленным Сеннеке на драфте НХЛ. Клуб выбрал игрока под 3-м номером, в рейтингах он шел во 2-й десятке
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Анахайма»
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