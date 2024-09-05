Форвард «Сибири» Белоусов о голе «Авангарду»: «Никогда не работал над такими теннисными ударами. Стечение обстоятельств, первый раз»
Георгий Белоусов рассказал о своем голе в матче с «Авангардом» (1:2)
«Федя Гордеев зашел в зону, сделал «улитку», затем шайба пошла на пятак, вратарь подставил клюшку, а я попал по ней, так получилось. Никогда не работал над такими теннисными ударами, да и не собираюсь работать. Стечение обстоятельств.
На самом деле, первый раз такой гол забил, очень рад этому», – сказал нападающий «Сибири».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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