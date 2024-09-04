«Барыс» подписал Панюкова на сезон. «Амур» расторг контракт с форвардом

«Барыс» подписал контракт с Кириллом Панюковым.

Клуб из Астаны объявил о заключении соглашения с 27-летним нападающим. Стороны подписали односторонний контракт на один сезон.

Большую часть карьеры Панюков провел в системе «Барыса ». Далее форвард выступал за казанский «Ак Барс», омский «Авангард » и хабаровский «Амур », куда форвард был обменян по ходу прошлого сезона. В составе дальневосточников Панюков успел провести 36 матчей (из них 5 – в плей-офф), за которые записал в свой актив 7 (3+4) баллов.

Вторую половину августа хоккеист провел в расположении национальной сборной Казахстана и выступил на олимпийском квалификационном турнире в Братиславе.

На счету Панюкова 53 матча в регулярном чемпионате и плей-офф прошлого сезона, в которых он набрал 10 (4+6) очков.

Изображение: t.me/hcbaryskz