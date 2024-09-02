Роман Ротенберг: «Искусственный интеллект, биотехнологии, креативные направления – реальность, с которой мы сталкиваемся уже сейчас. Наша задача – подготовить детей к будущему»

Роман Ротенберг рассказал об инновационной школе, открывшейся в России.

«Поздравляю всех школьников, студентов, их родителей, преподавателей и учителей с началом нового учебного года!

Вместе с сыном мы встретили праздник в инновационной школе «СКОЛКА» – школе, где рождается будущее нашей страны. Убежден, что главное для наших детей – гармоничное развитие личности.

Без практики дети не могут получить необходимый опыт, а в «СКОЛКЕ» обучение построено именно на основе решения реальных задач и взаимодействии с отраслевыми лидерами.

Искусственный интеллект, биотехнологии, активное освоение космоса, креативные направления – это та реальность, с которой мы сталкиваемся уже сейчас. Наша задача – подготовить детей к будущему.

Для обеспечения возможности совмещения учебы со спортивным образованием и создания мультифункционального кластера группа компаний «Красная Машина» совместно с Российским фондом прямых инвестиций реализует проект строительства спортивного комплекса рядом со «СКОЛКОЙ», который даст возможность заниматься широким спектром видов спорта: от хоккея и фигурного катания до борьбы и гимнастики. Надеюсь, что в будущем подобные проекты будут масштабироваться по всей стране.

Движемся вперед к нашей цели, и начало учебного года – это важный шаг на этом пути», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг поздравил учителей с 1 сентября: «Путь знаний не должен заканчиваться никогда, мы учимся всю жизнь. Спасибо всем моим учителям»