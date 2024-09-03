  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин о «Салавате»: «Клуб провел странные трансферы – нет игроков, готовых биться в плей-офф, нет бойцов, вратарская линия не самая сильная, хотя бюджет хороший»
0

Рыбин о «Салавате»: «Клуб провел странные трансферы – нет игроков, готовых биться в плей-офф, нет бойцов, вратарская линия не самая сильная, хотя бюджет хороший»

Максим Рыбин оценил трансферную кампанию «Салавата Юлаева»

В прошлом сезоне уфимский клуб проиграл «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина. Руководство «Салавата» ставит задачу выиграть трофей в нынешнем сезоне. 

«Салават» провел странную трансферную кампанию. Я не вижу игроков, которые готовы биться и играть в плей-офф, ловить шайбы на себя. В команде нет бойцов, которые могут подраться или сделать силовой прием.

Вратарская линия тоже далеко не самая сильная, хотя в команде хороший бюджет. Я не понимаю, за счет чего команда реально может победить, хотя руководство поставило задачу именно победить в Кубке Гагарина», – сказал экс-форвард «Салавата» Максим Рыбин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoСалават Юлаев
logoМаксим Рыбин
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
СКА – фаворит Кубка Гагарина у букмекеров. «Авангард», ЦСКА и «Локомотив» – в топ-5
1822 августа, 11:51
Панин об ожиданиях от сезона: «Мы предполагаем, а Бог располагает. Очень много винтиков и болтиков, влияющих на результат. Хочется уже выиграть кубок»
521 августа, 17:43
Максим Рыбин: «В СКА сейчас 40 человек – куда их девать? У всех в Петербурге отличные контракты, как они залезут в потолок?»
3021 августа, 12:30
Никитин об удалениях за сдвиг ворот: «У тех, кто не по спортивному принципу хочет побеждать, получилась еще одна лазейка. Я бы предложил не давать вратарю две минуты»
2916 августа, 21:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Радулов: «В НХЛ играют все сильнейшие – это факт, как бы мы ни говорили. Влияет, когда играешь в формате best of the best. Посмотрите на Макдэвида»
34 минуты назад
Разин о том, что помешало «Металлургу» зарабатывать удаления против «Локомотива»: «Вам сразу 300 тысяч выложить? Вы видели повторы?»
16сегодня, 17:26
Радулов первым в истории КХЛ выиграл 5 Кубков Открытия – с ЦСКА, «Ак Барсом», «Локомотивом» и дважды с «Салаватом»
10сегодня, 16:33
«Локомотив» впервые взял Кубок Открытия – победили «Металлург»
18сегодня, 16:22
Сезон КХЛ стартовал! «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче за Кубок Открытия – 3:2
180сегодня, 16:17
Радулов считает, что хоккей интереснее футбола: «У нас есть плей-офф, там гладкий чемпионат. В хоккее проиграл четыре матча – вылетел»
59сегодня, 15:52
«Локомотив» забил «Металлургу» 2 гола за 10 секунд. Это повторение рекорда ярославцев в КХЛ
5сегодня, 15:43
Крюг пропустит сезон из-за операции на голеностопе. Зарплата 33-летнего защитника «Сент-Луиса» – 6,5 млн долларов за сезон
2сегодня, 15:02
Драйзайтль подписал с «Эдмонтоном» контракт на 8 лет и 14 млн долларов за сезон. 28-летний немец стал самым дорогим игроком в НХЛ
160сегодня, 14:42Фото
Свечников об уходе из «Ак Барса»: «Со мной диалог вообще не велся, я все лето готовился. Тренер позвонил за 2 недели до сборов и сказал, что не видит меня в команде»
4сегодня, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дуда готовится в лагере новичков «Юты». Экс-защитник ЦСКА подписал 3-летний контракт
51 минуту назад
Никитин о 3:2 с «Металлургом»: «Заждались с прошлого сезона. Было интересно посмотреть, как ребята пережили лето, не просто стараться выиграть Кубок Открытия»
1сегодня, 17:08
Серебряков о переезде СКА: «От нас ничего не зависит. Нам сказали, что будем играть в Ледовом. Это наш дом, где выигрывали кубки, и акустика намного лучше, чем на «СКА-Арене»
1сегодня, 16:52
Александр Овечкин: «Наша цель – попасть в финал Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, ЧМ. Кому-то везет, и он выигрывает в первый год. У меня почти 16 лет заняло, чтобы мы выиграли»
3сегодня, 16:09
Каюмов стал автором первого гола в сезоне-2024/25
сегодня, 15:22Видео
Козырев про критику от Ротенберга из-за пропуска пресс-конференций: «Не реагирую, «Северсталь» действует по регламенту. На интерес СМИ влияет то, как мы побеждаем»
5сегодня, 13:47
Радулов о развязке прошлого сезона РПЛ: «Болел за «Динамо». Хотел, чтобы другая команда стала чемпионом, но «Зенит» доказал, став сильнее в решающий момент»
5сегодня, 13:33
Набоков, Яковлев, Пресс, Радулов, Гернат и Бут – в составах «Металлурга» и «Локомотива» на Кубок Открытия КХЛ
сегодня, 13:15Фото
Войнов назначен капитаном «Торпедо» в новом сезоне. Летунов и Бокун – альтернативные капитаны
5сегодня, 13:02
Дмитрий Федоров об МХЛ: «Лига изменилась. Раньше богатые клубы брали хоккеистов под КХЛ, сейчас забирают на уровне школ и МХЛ»
сегодня, 12:15