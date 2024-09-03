Рыбин о «Салавате»: «Клуб провел странные трансферы – нет игроков, готовых биться в плей-офф, нет бойцов, вратарская линия не самая сильная, хотя бюджет хороший»
Максим Рыбин оценил трансферную кампанию «Салавата Юлаева»
В прошлом сезоне уфимский клуб проиграл «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина. Руководство «Салавата» ставит задачу выиграть трофей в нынешнем сезоне.
«Салават» провел странную трансферную кампанию. Я не вижу игроков, которые готовы биться и играть в плей-офф, ловить шайбы на себя. В команде нет бойцов, которые могут подраться или сделать силовой прием.
Вратарская линия тоже далеко не самая сильная, хотя в команде хороший бюджет. Я не понимаю, за счет чего команда реально может победить, хотя руководство поставило задачу именно победить в Кубке Гагарина», – сказал экс-форвард «Салавата» Максим Рыбин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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