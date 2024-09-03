Максим Рыбин оценил трансферную кампанию «Салавата Юлаева»

В прошлом сезоне уфимский клуб проиграл «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина. Руководство «Салавата» ставит задачу выиграть трофей в нынешнем сезоне.

«Салават» провел странную трансферную кампанию. Я не вижу игроков, которые готовы биться и играть в плей-офф, ловить шайбы на себя. В команде нет бойцов, которые могут подраться или сделать силовой прием.

Вратарская линия тоже далеко не самая сильная, хотя в команде хороший бюджет. Я не понимаю, за счет чего команда реально может победить, хотя руководство поставило задачу именно победить в Кубке Гагарина», – сказал экс-форвард «Салавата » Максим Рыбин .