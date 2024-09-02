Главный арбитр КХЛ Анисимов: «Чемпионат будет еще более плотным, цена ошибки очень велика, нет серьезной разницы в классе между командами. Все будут биться, это видно по предсезонке»

Главный арбитр КХЛ считает, что конкуренция в Фонбет Чемпионате КХЛ возрастет

«Все понимают, что чемпионат будет еще более плотным, более конкурентным. И цена ошибки очень велика, поскольку нет серьезной разницы в классе между командами – все они будут биться на каждом участке площадки за каждый набранный балл. Судьи это прекрасно осознают и видят это даже по предсезонным матчам.

Что касается «обкатки» изменений в правилах, то, на мой взгляд, в летних играх она прошла безболезненно, посмотрим, что будет в начале чемпионата. Все клубы в лиге работают профессионально, быстро доводят изменения до своих игроков, оперативно реагируют», – сказал Алексей Анисимов .