Главный арбитр КХЛ Анисимов: «Чемпионат будет еще более плотным, цена ошибки очень велика, нет серьезной разницы в классе между командами. Все будут биться, это видно по предсезонке»
Главный арбитр КХЛ считает, что конкуренция в Фонбет Чемпионате КХЛ возрастет
«Все понимают, что чемпионат будет еще более плотным, более конкурентным. И цена ошибки очень велика, поскольку нет серьезной разницы в классе между командами – все они будут биться на каждом участке площадки за каждый набранный балл. Судьи это прекрасно осознают и видят это даже по предсезонным матчам.
Что касается «обкатки» изменений в правилах, то, на мой взгляд, в летних играх она прошла безболезненно, посмотрим, что будет в начале чемпионата. Все клубы в лиге работают профессионально, быстро доводят изменения до своих игроков, оперативно реагируют», – сказал Алексей Анисимов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт КХЛ
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