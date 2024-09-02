«Юность» в 7-й раз выиграла Кубок Беларуси. Трофей назван в честь Салея

«Юность» выиграла Кубок Беларуси

Трофей, названный в честь погибшего в авиакатастрофе защитника Руслана Салея , был завоеван минской командой в матче против «Шахтера » – 4:3.

Третьим на турнире стал «Химик» из Новополоцка, обыгравший в матче за третье место «Витебск».

«Юность » выиграла турнир впервые с 2019 года. На ее счету 7 побед – больше всех. На втором месте идет «Гомель» с 5 кубками.