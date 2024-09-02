«Юность» в 7-й раз выиграла Кубок Беларуси. Трофей назван в честь Салея
«Юность» выиграла Кубок Беларуси
Трофей, названный в честь погибшего в авиакатастрофе защитника Руслана Салея, был завоеван минской командой в матче против «Шахтера» – 4:3.
Третьим на турнире стал «Химик» из Новополоцка, обыгравший в матче за третье место «Витебск».
«Юность» выиграла турнир впервые с 2019 года. На ее счету 7 побед – больше всех. На втором месте идет «Гомель» с 5 кубками.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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