Президент «Локомотива»: «Хотим несколько суперклубов – потолок лучше отменить. Хотим интерес к КХЛ – потолок нужен без оговорок: либо следуем правилам, либо – нет»

Юрий Яковлев поделился мнением о возможном повышении потолка зарплат в КХЛ

На данный момент клубы лиги могут заполнить платежную ведомость на 900 миллионов рублей.

– Как вы относитесь к идее повышения потолка зарплат?

– Очень сложный вопрос.

Все зависит от того, какие задачи мы перед собой ставим. Если мы хотим создать несколько суперклубов, то потолок лучше вообще отменить.

А если мы хотим поднять хоккей в целом, поднять интерес к лиге, то потолок нужно держать и требовать выполнения правил без всяких оговорок.

– А что вы понимаете под оговорками?

– Вы все правильно понимаете сами. Это вопрос общей ответственности. Либо мы следуем правилам, либо – не следуем.

Конечно, всегда можно найти оговорки, цели, задачи, механизмы и так далее. Это не то. Или мы следуем правилам, или не следуем.

– А инфляция не аргумент повышения?

– Наверное, можно повышать потолок на процент инфляции, – сказал президент «Локомотива » Юрий Яковлев .