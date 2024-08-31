Президент «Локомотива»: «Хотим несколько суперклубов – потолок лучше отменить. Хотим интерес к КХЛ – потолок нужен без оговорок: либо следуем правилам, либо – нет»
На данный момент клубы лиги могут заполнить платежную ведомость на 900 миллионов рублей.
– Как вы относитесь к идее повышения потолка зарплат?
– Очень сложный вопрос.
Все зависит от того, какие задачи мы перед собой ставим. Если мы хотим создать несколько суперклубов, то потолок лучше вообще отменить.
А если мы хотим поднять хоккей в целом, поднять интерес к лиге, то потолок нужно держать и требовать выполнения правил без всяких оговорок.
– А что вы понимаете под оговорками?
– Вы все правильно понимаете сами. Это вопрос общей ответственности. Либо мы следуем правилам, либо – не следуем.
Конечно, всегда можно найти оговорки, цели, задачи, механизмы и так далее. Это не то. Или мы следуем правилам, или не следуем.
– А инфляция не аргумент повышения?
– Наверное, можно повышать потолок на процент инфляции, – сказал президент «Локомотива» Юрий Яковлев.
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