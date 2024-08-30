Панин о скандале с машиной: «Ни один адекватный человек не будет мыть ее в реке. Пересекая брод, автоматически обмываешь авто, даже если не хочешь»

Григорий Панин прокомментировал историю с мытьем машины в реке

Ранее 38-летнего капитана «Салавата Юлаева» обвинили в неуважении к природе после того, как он загнал машину в реку, чтобы смыть грязь с колес во время поездки на отдых.

«Для тех, кто не понимает и пытается пропиариться на историях с моими поездками на природу: я пересекал на своей машине сотни бродов. Все джиперы, путешественники так делают.

Все знают, что уже много лет я путешествую и показываю природу Башкортостана, продвигаю туризм и призываю любить и оберегать уникальные красоты Башкортостана.

Ни один адекватный человек не будет мыть машину в реке, очень буквально все восприняли фразу «мыть колеса». ПЕРЕСЕКАЯ БРОД, ТЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ОБМЫВАЕШЬ АВТОМОБИЛЬ, даже если этого не хочешь.

Поэтому прошу не цепляться к контексту фразы, а больше путешествовать и показывать красоты своего региона!» – сказал защитник «Салавата Юлаева » Григорий Панин .