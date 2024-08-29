Романов об «Айлендерс»: «В раздевалке только на русском и говорим, американцы учат по нашим словам. Барзи все знает: «Привет, как дела, братишка?»
Александр Романов рассказал об общении на русском языке в раздевалке «Айлендерс»
– У вас достаточно россиян в раздевалке. Вам можно говорить на русском языке?
– Конечно, можно (улыбается). Мы только на русском разговариваем в раздевалке. У нас американские ребята учат русский. Ну, учат по нашим словам.
– У кого самый большой прогресс из американцев?
– Барзэл. Он канадец. Барзи вообще все знает: «Привет, как дела, братишка?» Вот так подходит и говорит, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «ЛЕД»
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