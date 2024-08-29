Романов об «Айлендерс»: «В раздевалке только на русском и говорим, американцы учат по нашим словам. Барзи все знает: «Привет, как дела, братишка?»

Александр Романов рассказал об общении на русском языке в раздевалке «Айлендерс»

– У вас достаточно россиян в раздевалке. Вам можно говорить на русском языке?

– Конечно, можно (улыбается). Мы только на русском разговариваем в раздевалке. У нас американские ребята учат русский. Ну, учат по нашим словам.

– У кого самый большой прогресс из американцев?

– Барзэл . Он канадец. Барзи вообще все знает: «Привет, как дела, братишка?» Вот так подходит и говорит, – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов .