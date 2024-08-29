Душак заработает около 35 млн рублей за сезон в «Северстали» (Артур Хайруллин)

Зарплата Джозефа Душака в «Северстали» составит около 35 млн рублей.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Сегодня клуб подписал контракт с игроком на год.

«Северсталь » подписала контракт с защитником Джозефом Душаком . По моей информации, зарплата игрока составит около 35 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

В сезоне-2023/24 защитник провел 60 игр в АХЛ за «Спрингфилд», набрав 38 (9+29) очков при показателе полезности «минус 8».