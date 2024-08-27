Гру пошутил над журналисткой из-за опоздания на пресс-конференцию: «Кто-то не попадет в заявку на игру». Тренер «Трактора» отстранил Карпухина от матча по этой причине
Бенуа Гру пошутил над журналисткой из-за опоздания на пресс-конференцию
«Трактор» обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Кубка губернатора Челябинской области.
Журналистка Олеся Усова опоздала на пресс-конференцию после игры и получила замечание от главного тренера уральцев Бенуа Гру.
Канадец показывал рукой на часы, когда журналистка задавала вопрос, а после сказал: «Ты опоздала, Олеся. Кажется, кто-то не попадет в заявку на следующую игру».
Напомним, что ранее Гру из-за опоздания отстранил защитника Илью Карпухина от матча против «Локомотива» на Фонбет Кубке Блинова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал журналистки Олеси Усовой
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