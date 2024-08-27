Гру пошутил над журналисткой из-за опоздания на пресс-конференцию: «Кто-то не попадет в заявку на игру». Тренер «Трактора» отстранил Карпухина от матча по этой причине

Бенуа Гру пошутил над журналисткой из-за опоздания на пресс-конференцию

«Трактор » обыграл «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Кубка губернатора Челябинской области.

Журналистка Олеся Усова опоздала на пресс-конференцию после игры и получила замечание от главного тренера уральцев Бенуа Гру.

Канадец показывал рукой на часы, когда журналистка задавала вопрос, а после сказал: «Ты опоздала, Олеся. Кажется, кто-то не попадет в заявку на следующую игру».

Напомним, что ранее Гру из-за опоздания отстранил защитника Илью Карпухина от матча против «Локомотива» на Фонбет Кубке Блинова.