Ротенберг заменил Плешкова во втором матче подряд: против «Ак Барса» – после 1-го периода, против «Северстали» – после двух пропущенных на 8-й минуте

Артемий Плешков заменен по ходу матча во второй раз подряд

21-летний голкипер СКА отправился на скамейку запасных после двух пропущенных голов от «Северстали » в матче турнира имени Пучкова.

Череповчане забросили Плешкову дважды к 8-й минуте первого периода. Счет стал 2:2 к этому моменту.

После этого главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил Артемия на Никиту Серебрякова .

Плешков заменен во втором матче подряд на турнире.

Прошлую игру с «Ак Барсом» (4:3 Б) он также начал в старте, но в первом периоде пропустил дважды, а на второй период уже вышел Серебряков.