Ротенберг заменил Плешкова во втором матче подряд: против «Ак Барса» – после 1-го периода, против «Северстали» – после двух пропущенных на 8-й минуте
Артемий Плешков заменен по ходу матча во второй раз подряд
21-летний голкипер СКА отправился на скамейку запасных после двух пропущенных голов от «Северстали» в матче турнира имени Пучкова.
Череповчане забросили Плешкову дважды к 8-й минуте первого периода. Счет стал 2:2 к этому моменту.
После этого главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил Артемия на Никиту Серебрякова.
Плешков заменен во втором матче подряд на турнире.
Прошлую игру с «Ак Барсом» (4:3 Б) он также начал в старте, но в первом периоде пропустил дважды, а на второй период уже вышел Серебряков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports.ru
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