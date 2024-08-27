Рыков подписал пробный контракт с «Витязем»
Егор Рыков перешел в «Витязь»
Подмосковный клуб подписал пробное соглашение 27-летним защитником.
В прошлом сезоне хоккеист провел в системе «Авангарда».
Егор Рыков сыграл 5 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и не набрал очков при полезности «минус 3».
Также хоккеист сыграл 8 игр в регулярном чемпионате ВХЛ и сделал две результативных передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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