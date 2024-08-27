Рыков подписал пробный контракт с «Витязем»

Егор Рыков перешел в «Витязь»

Подмосковный клуб подписал пробное соглашение 27-летним защитником.

В прошлом сезоне хоккеист провел в системе «Авангарда ».

Егор Рыков сыграл 5 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и не набрал очков при полезности «минус 3».

Также хоккеист сыграл 8 игр в регулярном чемпионате ВХЛ и сделал две результативных передачи.