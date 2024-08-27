Андрей Скопинцев: «Пономарев – талантливый парень, трудится, мечтает, бьется. Но в НХЛ у него пока не складывается»
Андрей Скопинцев поделился мнением о форварде Василии Пономареве.
– Есть ли какое-то качество, которое про молодого игрока скажет, что из него вырастет большой мастер?
– С такими оценками можно обжечься. А главное, если сам молодой игрок уверует в то, что он уже всего добился. Всегда надо работать, развиваться. Мы постоянно это говорим ребятам. Чуть затормозил, и все.
– Кто на вашей памяти себя ярко проявил, а потом – не сложилось?
– Трудный вопрос…Не хочу никого обижать.
– Игорь Мирнов, может быть? Очень же ярко смотрелся на старте карьеры.
– И Мирнов, и Смирнов. Эти ребята классно начинали, но могли добиться большего, хотя Игорь поиграл на хорошем уровне.
Сейчас вот Вася Пономарев. Приходил ведь в «Крылья Советов» вместе с Никишиным. Талантливый парень, работает, трудится. Но в НХЛ у него пока не складывается.
Я с Васькой общаюсь, он мечтает, бьется. Все-таки до уровня Овечкина добираются единицы, – сказал тренер «Динамо» Андрей Скопинцев.