Андрей Скопинцев: «Пономарев – талантливый парень, трудится, мечтает, бьется. Но в НХЛ у него пока не складывается»

Теги Питтсбург Игорь Мирнов Андрей Скопинцев Александр Овечкин НХЛ КХЛ Динамо Василий Пономарев Хоккей

Андрей Скопинцев поделился мнением о форварде Василии Пономареве.

– Есть ли какое-то качество, которое про молодого игрока скажет, что из него вырастет большой мастер?

– С такими оценками можно обжечься. А главное, если сам молодой игрок уверует в то, что он уже всего добился. Всегда надо работать, развиваться. Мы постоянно это говорим ребятам. Чуть затормозил, и все.

– Кто на вашей памяти себя ярко проявил, а потом – не сложилось?

– Трудный вопрос…Не хочу никого обижать.

– Игорь Мирнов, может быть? Очень же ярко смотрелся на старте карьеры.

– И Мирнов, и Смирнов. Эти ребята классно начинали, но могли добиться большего, хотя Игорь поиграл на хорошем уровне.

Сейчас вот Вася Пономарев. Приходил ведь в «Крылья Советов» вместе с Никишиным. Талантливый парень, работает, трудится. Но в НХЛ у него пока не складывается.

Я с Васькой общаюсь, он мечтает, бьется. Все-таки до уровня Овечкина добираются единицы, – сказал тренер «Динамо» Андрей Скопинцев.

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2 комментария
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Значит нужно дальше биться
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Васе нужно переходить на другой уровень, а он долбится головой в стену! Теряет лучшие годы карьеры! Какой ему Овечкин. Он даже до Паши Порядина не дотягивает.
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