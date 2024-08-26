Есмантович ждет реакции CAS на апелляцию ЦСКА на решение ИИХФ: «Мяч на их стороне»
Игорь Есмантович заявил, что ждет реакции CAS на апелляцию ЦСКА.
В августе 2023 года на клуб был наложен годичный запрет на осуществление международных трансферов после заключения контракта с Иваном Федотовым. ИИХФ тогда признала действительным соглашение игрока с «Филадельфией».
В мае федерация продлила запрет на два года. Федотов был отстранен от участия в матчах под эгидой ИИХФ на три года. Оба решения были оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее КХЛ вышла из-под эгиды ИИХФ и ФХР.
«Мяч на их стороне. Как только они отреагируют на наши документы, которые мы туда отправили, мы будем реагировать на это также в рамках юридического статуса», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.