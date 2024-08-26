Есмантович ждет реакции CAS на апелляцию ЦСКА на решение ИИХФ: «Мяч на их стороне»

Теги ЦСКА ИИХФ КХЛ CAS Игорь Есмантович Иван Федотов ТАСС Хоккей

Игорь Есмантович заявил, что ждет реакции CAS на апелляцию ЦСКА.

В августе 2023 года на клуб был наложен годичный запрет на осуществление международных трансферов после заключения контракта с Иваном Федотовым. ИИХФ тогда признала действительным соглашение игрока с «Филадельфией».

В мае федерация продлила запрет на два года. Федотов был отстранен от участия в матчах под эгидой ИИХФ на три года. Оба решения были оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее КХЛ вышла из-под эгиды ИИХФ и ФХР.

«Мяч на их стороне. Как только они отреагируют на наши документы, которые мы туда отправили, мы будем реагировать на это также в рамках юридического статуса», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий