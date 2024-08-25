Михаил Кравец: «Планируем изменить лицо «Куньлуня». Станем командой, против которой неудобно играть»

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Северсталью» (3:7) на турнире имени Пучкова.

«Счет не очень приятный. Но чисто по игре у нас было достаточно моментов, чтобы результат был другим.

В атаке сыграли хорошо. Но пропустили две шайбы в большинстве, хотя могли в этой же ситуации забить. Мы не наказали соперника за ошибки, а он нас наказал.

Это предсезонный турнир. Мы пробудем разных игроков, разных вратарей. Возможно, ребята где-то не восстановились после первой игры. Но зато мы поработали над физикой.

Боеспособность у команды хорошая. Но выделять кого‑то конкретно пока рано. Планируем в сезоне изменить лицо команды в другую сторону. Станем той командой, против которой будет неудобно играть», – сказал главный тренер « » .