Щучинов о тренировках при Гру: «Очень большая интенсивность, требуется бежать, играть в тело, в стык. Североамериканский стиль»

Артем Щучинов высказался о работе с тренером «Трактора» Бенуа Гру.

Защитник также рассказал, как отнесся к решению штаба поставить его в нападение в игре против «Барыса» (4:2) на Фонбет Кубке Блинова.

– Приехал на арену, готовился как к обычному матчу. Потом зовут в тренерскую и говорят, что надо сыграть в нападении. Было неожиданно, но ничего страшного. Любой мог бы выйти в атаке, это нормально.

– Понравилось играть в нападении?

– Нет, не понравилось. Лучше играть в защите на своем месте.

– Как сложился для вас этот турнир?

– Неплохо. Долго не играл на уровне , надо было немного вкатиться и привыкнуть к скоростям. Новый тренер, новые требования, и нужно перестраиваться на другую игру. Потихоньку привыкаем и готовимся к сезону.

– Другие игроки говорят, что тренировки при Бенуа Гру стали более интенсивными.

– Да, очень большая интенсивность, требуется бежать, играть в тело, в стык. То есть североамериканский стиль. Стало больше требований.

– Какие впечатления от Гру как от человека?

– Может в нужный момент поддержать, а может и жестко поговорить, – сказал защитник « » Артем Щучинов.