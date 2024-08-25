Щучинов о тренировках при Гру: «Очень большая интенсивность, требуется бежать, играть в тело, в стык. Североамериканский стиль»
Артем Щучинов высказался о работе с тренером «Трактора» Бенуа Гру.
Защитник также рассказал, как отнесся к решению штаба поставить его в нападение в игре против «Барыса» (4:2) на Фонбет Кубке Блинова.
– Приехал на арену, готовился как к обычному матчу. Потом зовут в тренерскую и говорят, что надо сыграть в нападении. Было неожиданно, но ничего страшного. Любой мог бы выйти в атаке, это нормально.
– Понравилось играть в нападении?
– Нет, не понравилось. Лучше играть в защите на своем месте.
– Как сложился для вас этот турнир?
– Неплохо. Долго не играл на уровне КХЛ, надо было немного вкатиться и привыкнуть к скоростям. Новый тренер, новые требования, и нужно перестраиваться на другую игру. Потихоньку привыкаем и готовимся к сезону.
– Другие игроки говорят, что тренировки при Бенуа Гру стали более интенсивными.
– Да, очень большая интенсивность, требуется бежать, играть в тело, в стык. То есть североамериканский стиль. Стало больше требований.
– Какие впечатления от Гру как от человека?
– Может в нужный момент поддержать, а может и жестко поговорить, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.