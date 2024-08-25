Щучинов о тренировках при Гру: «Очень большая интенсивность, требуется бежать, играть в тело, в стык. Североамериканский стиль»

Теги Трактор КХЛ Бенуа Гру Fonbet Кубок Блинова Артем Щучинов Хоккей

Артем Щучинов высказался о работе с тренером «Трактора» Бенуа Гру.

Защитник также рассказал, как отнесся к решению штаба поставить его в нападение в игре против «Барыса» (4:2) на Фонбет Кубке Блинова.

– Приехал на арену, готовился как к обычному матчу. Потом зовут в тренерскую и говорят, что надо сыграть в нападении. Было неожиданно, но ничего страшного. Любой мог бы выйти в атаке, это нормально.

– Понравилось играть в нападении?

– Нет, не понравилось. Лучше играть в защите на своем месте.

– Как сложился для вас этот турнир?

– Неплохо. Долго не играл на уровне КХЛ, надо было немного вкатиться и привыкнуть к скоростям. Новый тренер, новые требования, и нужно перестраиваться на другую игру. Потихоньку привыкаем и готовимся к сезону.

– Другие игроки говорят, что тренировки при Бенуа Гру стали более интенсивными.

–  Да, очень большая интенсивность, требуется бежать, играть в тело, в стык. То есть североамериканский стиль. Стало больше требований.

– Какие впечатления от Гру как от человека?

– Может в нужный момент поддержать, а может и жестко поговорить, – сказал защитник «Трактора» Артем Щучинов.

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2 комментария
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Трактор славился(,за исключением время Гатиятулина - это вязкая оборона и контратака,как воскресенский Химик советских времён),атакующим,комбинационным ,советским хоккеем!!! Это обусловлено было очень хорошей школой!!! Пыжьянов,Дубровин.... Много мастеров именно советского хоккея! Пригласили заокеанского тренера,конечно ВСЕ ново... Стиль то другой! Дай Бог чтоб помогло э то,многострадальному ТРАУТОРУ выиграть,в конце концов,кубок Гагарина.
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Замула предупреждал.
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