СКА поднял баннер Кубка Стэнли и других трофеев Кузнецова под своды Ледового

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Молодежная сборная России по хоккею с шайбой Кубок Стэнли видео молодежный чемпионат мира по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Евгений Кузнецов Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Хоккей

СКА вывесил баннеры трофеев Евгения Кузнецова в Ледовом дворце.

Сегодня клуб проводит презентацию игрока в Ледовом дворце.

Евгений Кузнецов перешел в команду из Санкт-Петербурга 31 июля, подписав контракт на 4 года.

На презентации клуб Фонбет Чемпионата КХЛ поднял баннер Кубка Стэнли и других трофеев хоккеиста под своды арены.

«Баннеры всех трофеев СКА и Евгения Кузнецова сегодня – под сводами Ледового», – сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поздравляем первую команду из россии, ставшую обладателем кубка стэнли! Все на никольскую!
+110
-4
+106
Какие идиоты
+37
-3
+34
Теперь Ротенберг на полном серьезе будет рассказывать, что СКА является обладателем кубка Стэнли, ведь за него Кузнецов играет!
+36
-5
+31
Делает Рома, а стыдно мне.
+24
-5
+19
Йозе будет с клубком стенли кататься под светом сафитов?
+16
-1
+15
Ответ Максим Черкашин
Тут скорее на Дворцовую.😏😏😏
Скорее не все, а один, и не на Дворцовую, а на Пряжку..
+9
0
+9
Ответ Carasa
Поздравляем первую команду из россии, ставшую обладателем кубка стэнли! Все на никольскую!
Тут скорее на Дворцовую.😏😏😏
+10
-2
+8
Какой позор))

При Ротенберге клуб никогда трофеи не выиграет, приходится вешать под свод арены трофеи чужие))
+10
-2
+8
Повесили бы «всех трофеев при Йозе»))) хрен говяжий например🤪
+7
-1
+6
Спасибо миллеру и газпрому за кубок Стенли😂
+7
-1
+6
Ответ Mammut
Делает Рома, а стыдно мне.
А мне нет! Почему мне должно быть стыдно за клоунов?
+8
-2
+6
Завтра Рома поднимет еще баннеры Чемпионы Мира и Ска Олимпийский чемпион)
+7
-2
+5
Не удивлюсь если они ещё кастрюлю скопируют и выкатят на матч открытия как достижение Кузнецова) сказочные конечно в Питере
+5
-1
+4
Самое забавное, питерских в комментариях нет) Наверное, все там, под сводами дворца с Кубком Стэнли)))
+5
-1
+4
Ответ Максим Черкашин
Тут скорее на Дворцовую.😏😏😏
На Миллионную!)
+4
0
+4
Ротенберг пробивает всё новые и новые донья.
+4
-1
+3
Ответ dmitrii zukov
Очень безвкусный и дешевый (не в стоимости) перформанс. Зачем столько помпезности. Лучше б легенд спорта, ветеранов с такими почестями провожали. Или поддерживали. Стремно ли Кузе сейчас? Вот вопрос
А почему Кузнецов должен стыдиться.так решил Хозяин клуба.
+4
-1
+3
Маразм крепчает
+4
-1
+3
Вротену только и остаётся, что фотки Кубка Стэнли из нета поднимать
+4
-1
+3
Ответ SmilingBy
Йозе будет с клубком стенли кататься под светом сафитов?
С картинкой в ручонках
+3
0
+3
Это какой-то позор…
+2
0
+2
Бывает театр одного актёра, и есть цирк одного клоуна. Дешёвки...
Воспитанник клуба, с младенчества мечтавший играть под ротом, привёз Кубок Стэнли)))
+2
0
+2
Своих трофеев СКА уже лет 7 заиметь не может. Вот и пользуется чужими.
Бедные болельщики СКА!
+3
-1
+2
Пусть Ромка и свой портрет поднимет под своды СКА арены в костюме КЛОУНА.
+4
-2
+2
Очень безвкусный и дешевый (не в стоимости) перформанс.
Зачем столько помпезности.
Лучше б легенд спорта, ветеранов с такими почестями
провожали. Или поддерживали.
Стремно ли Кузе сейчас? Вот вопрос
+4
-2
+2
Ответ Strannix
Какие идиоты
Ёмко)
+4
-2
+2
Теперь вротенберг будет утверждать,что кузнецов с детства мечтал играть,под его руководством
+3
-1
+2
Ответ Максим Черкашин
Тут скорее на Дворцовую.😏😏😏
На сенатскую:)
+1
0
+1
Ответ dmitrii zukov
Очень безвкусный и дешевый (не в стоимости) перформанс. Зачем столько помпезности. Лучше б легенд спорта, ветеранов с такими почестями провожали. Или поддерживали. Стремно ли Кузе сейчас? Вот вопрос
Да плевать он хотел на стрем. Рубит бабки. Хихоньки да хахоньки.
+1
0
+1
Ответ Zenit_Forever
Своих трофеев СКА уже лет 7 заиметь не может. Вот и пользуется чужими. Бедные болельщики СКА!
настоящие болельщики ска думаю уже давно не смотрят этот дешевый балаган
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий