СКА поднял баннер Кубка Стэнли и других трофеев Кузнецова под своды Ледового
СКА вывесил баннеры трофеев Евгения Кузнецова в Ледовом дворце.
Сегодня клуб проводит презентацию игрока в Ледовом дворце.
Евгений Кузнецов перешел в команду из Санкт-Петербурга 31 июля, подписав контракт на 4 года.
На презентации клуб Фонбет Чемпионата КХЛ поднял баннер Кубка Стэнли и других трофеев хоккеиста под своды арены.
«Баннеры всех трофеев СКА и Евгения Кузнецова сегодня – под сводами Ледового», – сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
При Ротенберге клуб никогда трофеи не выиграет, приходится вешать под свод арены трофеи чужие))
Воспитанник клуба, с младенчества мечтавший играть под ротом, привёз Кубок Стэнли)))
Бедные болельщики СКА!
Зачем столько помпезности.
Лучше б легенд спорта, ветеранов с такими почестями
провожали. Или поддерживали.
Стремно ли Кузе сейчас? Вот вопрос