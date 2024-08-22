СКА поднял баннер Кубка Стэнли и других трофеев Кузнецова под своды Ледового

СКА вывесил баннеры трофеев Евгения Кузнецова в Ледовом дворце.

Сегодня клуб проводит презентацию игрока в дворце.

перешел в команду из Санкт-Петербурга 31 июля, подписав контракт на 4 года.

На презентации клуб Фонбет Чемпионата КХЛ поднял баннер Кубка Стэнли и других трофеев хоккеиста под своды арены.

«Баннеры всех трофеев и Евгения Кузнецова сегодня – под сводами Ледового», – сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».