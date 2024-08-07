Малкин о Кузнецове: «Был в шоке, что он поехал в СКА. Женя неплохо выглядел в «Каролине», я считал, что летом он серьезно подготовится»

Теги СКА Питтсбург Каролина Евгений Малкин НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Малкин высказался о переходе Евгения Кузнецова в СКА.

32-летний форвард вернулся в Россию после десяти лет в Северной Америке.

– Вас удивило возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ?

– Не буду скрывать – очень. Конечно, у него был непростой период в последние два года. Конечно, мы все следили за его ситуацией.

Честно говоря, я думал, когда он поменял «Вашингтон» на «Каролину», – это будет какой-то новый виток в его карьере. Глоток свежего воздуха. Тем более его тепло приняли в «Харрикейнс».

И все видели, что Кузнецов неплохо играл в плей-офф, забил четыре гола. При этом ему давали не так много игрового времени. Но я наблюдал за ним – Женя выглядел неплохо. Ему где-то уверенности не хватало. Но я считал, что летом он серьезно подготовится.

И я был просто в шоке, что он поехал в СКА. С другой стороны, это его выбор, его карьера. Могу только пожелать удачи Кузнецову.

Может, он еще вернется в НХЛ. Тем не менее что-то у него пошло не так. Ну что с этим поделаешь? Пусть тогда Кузя будет лучшим в КХЛ, – сказал форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.

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35 комментариев
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В Питере пить!
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+26
Просто Кузнецов подумал,что это возможно единственный шанс играть под началом великого тренера,такой шанс может уже не выпасть.
+25
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За такое бабло можно и за "ХК Бангладеш" играть . Жизнь Кузнецова, от места дислокации сильно не поменяется. Тут просто русский паспорт оказался под рукой, чего бы и не воспользоваться . Очень удобно, вспоминать про родину когда в другом месте у тебя пошло что то не так 💪🤭
+17
0
+17
Ответ hh88_88
В Питере пить!
В данном случае нечто другое.
+17
-2
+15
Каждый выбирает свою дорожку
+7
0
+7
Ни одна подготовка в нхл не заменит йоги с йозе ☝️
+7
-1
+6
Сдулся Кузя, тут можно делать что хочешь и в полноги играть. Зачем ему какая-то Каролина и амбиции?
+4
0
+4
Для всех это было безумной новостью. Ну что поделать, если у Кузи проблемы там - и он не может пройти их "центр реабилитации".
+5
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Ответ Злой Руся
За такое бабло можно и за "ХК Бангладеш" играть . Жизнь Кузнецова, от места дислокации сильно не поменяется. Тут просто русский паспорт оказался под рукой, чего бы и не воспользоваться . Очень удобно, вспоминать про родину когда в другом месте у тебя пошло что то не так 💪🤭
Дом для того и нужен чтобы в тяжкий момент найти поддержку. Другое дело что Кузя не домой вернулся
+3
0
+3
Ребят, ну что вы так на Кузю набросились? Это может быть его беда, необязательно вина. Ну разное бывает. Это его жизнь в конце концов. Чо так жестить? Давайте будем добрее
+1
0
+1
Ответ Джовани
Просто Кузнецов подумал,что это возможно единственный шанс играть под началом великого тренера,такой шанс может уже не выпасть.
Ну да верно говоришь, таких опытных, сильных, авторитетных и высококлассных тренеров , как Роман Ротенберг в НХЛ нет, работа с таким специалистом заставила вернуться в КХЛ)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Ну вот и Малкин посмотрит посмотрит на Кузю, да и двинет в Питер)
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Ответ Руньчик
а просветите не ведающего) "Харрикейнз" это второе имя Каролины?
Ага, как у Питтсбурга - "пингвинз"
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Ответ Сергей Орлов
В данном случае нечто другое.
Соль курить
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Ответ Руньчик
а просветите не ведающего) "Харрикейнз" это второе имя Каролины?
Про "Чеховских медведей" слышал? Чехов это город под Москоу, Москоу из зэ кэпитал оф зе Рашен Федерейшен. Медведи - это команда фром Чехов. В Каролине по тому же принципу
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Реакция нормального человека на переход Кузнецова в СКА.
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Забил он на хоккей, какой готовится.
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Жизнь — игра, а деньги — способ вести счет.
Тед Тёрнер
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24 очка в сезоне НХЛ, в след году последний раз сыграл бы в НХЛ и гоу хоме. Давыдов в шоке, от конкурента Макдавида до конкурента Бардакову))))
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все там будете
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а просветите не ведающего) "Харрикейнз" это второе имя Каролины?
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Для Малкина переход Кузи в Со...ка это шок?..о как!?..
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Малкин молодец, что не едет в цирковую лигу доигрывать на заработки, хотя много раз уже мог
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Да все норм. Лентяй поехал к дилетанту. Все четко 👌
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Малкин был бы в еще большем шоке,если бы узнал сколько Кузнецову насыпят в СКА,не по бумажкам,а по факту. Бросил бы свой Питсбург,и первым рейсом в Питсбург на Неве.
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Комментарий удален пользователем
будет по системе системной играть
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