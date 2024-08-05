Радулов о КХЛ: «Откатываемся от 5 к 3 иностранцам, возвращаемся назад – непонятно. Зачем нужно было менять? Трудно смотреть на пацанов, которые в праймовом возрасте сидят без работы»

Теги Локомотив Александр Радулов Антон Бурдасов КХЛ Николай Прохоркин лимит на легионеров Чемпионат.com Хоккей

Александр Радулов высказался о ситуации с хоккеистами без клубов в КХЛ.

– Сейчас на рынке огромное число игроков, которых еще год-два назад оторвали бы с руками. Удивлены, что так получается?

– Я вообще не понимаю, почему так происходит, поэтому сложно как следует углубиться в этот вопрос.

Я действующий хоккеист. Меняются правила, лимит на легионеров. Не всегда понимаю, как это работает и как принимаются решения.

Сперва мы откатывается от пяти к трем иностранцам, а через год – возвращаемся назад. Для меня это непонятно, странно. Зачем тогда нужно было что-то менять? На эти вопросы ответственные руководители должны давать четкие пояснения.

Трудно смотреть на пацанов, которые в своем праймовом возрасте сидят без работы. Это не вызывает восторга.

Хочется, чтобы ребята нашли себе клубы и работу, желаю им удачи. Например, недавно катался с Антоном Бурдасовым, мы вместе занимались на льду. Он в абсолютно нормальной форме. Нужно находиться там, где принимаются решения. Все это не совсем приятно.

– Согласны, что лига все сильнее омолаживается?

– Согласен. Но, опять же, я сам себе задаю вопрос. Вот есть Коля Прохоркин. Он 1993 года рождения, ему 30 лет.

Это же самый сок, самый пиковый возраст. Хоккеист раскрывается в этот момент, я так вижу. В итоге нет работы. Повторюсь: вопрос к менеджменту, руководству.

Может, нам объяснят и есть причины. Возможно, потолок зарплат тоже вносит коррективы. Все в совокупности связывает людям руки, – сказал нападающий «Локомотива» Александр Радулов.

26 комментариев
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рыночек сжался, теперь такие пассажиры, как Прохоркин и Бурдасов, никому не нужны. понятно, что Радулов за друзей переживает, но всё по справедливости. пусть игрокам, наверное, и очень обидно, что им поток значительно ограничили российского бюджетного бабла
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Упоминаемый Прохоркин настолько хорош, что уже 6 лет подряд меняет себя команду каждое межсезонье. Иностранцы играть не дают((
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Праймовые пацаны пусть снизят необоснованные запросы!
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Действительно хороших игроков мало, их не хватает даже клубам, играющим в ПО.
А средние игроки переоценены, и их можно заменить более дешевым иностранцем или молодежью с маленькими контрактами.
Еще сложнее переоцененным игрокам, Прохоркин за 50 и Бурдасов за 80 никому не нужны, упадут в запросах до 30 и 40, тогда появится интерес.
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Ну, не исключено, что наших "праймовых" вытесняют те, кого из НХЛ вытеснили другие наши. Сам Радулов в свое время тоже кого-то вытеснил. Чего ныть-то, рынок решает. Не можешь найти себе работу - снижай аппетит. Если тебе предпочитают другого игрока, значит соотношение цена/качество у него лучше. Все просто. А искусственные ограничения - нафиг.
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Так может надо оценивать себя адекватно и играть нормально, а не по настроению? Привыкли $ получать за паспорт и дефицит позиций. Бурдасов/Прохоркин/Якупов сильные игроки, когда они ИГРАЮТ, а не просто каждый год по командам на шабашку ездят
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Кто это там такие праймовые и без работы? Гусев? Нет. Может быть Ткач? Тоже нет. 🤔
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А может ребятам в праймовом возрасте немного убавить аппетиты и будут они востребованы?
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Причины проста - эти люди не нужны за те деньги, которые хотят получать.
Карпов согласился подвинуться - нашёл команду. А Прохоркин и Бурдасов пусть ждут и надеются.
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Сидят без работы? Пусть едут на сво...))
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Ответ artem klishin
рыночек сжался, теперь такие пассажиры, как Прохоркин и Бурдасов, никому не нужны. понятно, что Радулов за друзей переживает, но всё по справедливости. пусть игрокам, наверное, и очень обидно, что им поток значительно ограничили российского бюджетного бабла
Ну они не пассажиры, объективно. Просто лига поменялась, потолок диктует условия - Прохоркин хороший центр, но у его агента не очень адекватные запросы сейчас. Мог бы в принципе в Сибирь вернуться, там нужны люди)
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Ответ Егор Параскун
Ну они не пассажиры, объективно. Просто лига поменялась, потолок диктует условия - Прохоркин хороший центр, но у его агента не очень адекватные запросы сейчас. Мог бы в принципе в Сибирь вернуться, там нужны люди)
Прохоркин если б больше думал об игре, а не о том где побольше бабла срубить, то он бы сейчас был пристроен.
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Те же упомянутые Радуловым Бурдасов и Прохоркин ещё поиграют, если не будут просить неадекватные контракты. А остальных тяжеловато отнести к пацанам в праймовом возрасте)))
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Ответ Егор Параскун
Ну они не пассажиры, объективно. Просто лига поменялась, потолок диктует условия - Прохоркин хороший центр, но у его агента не очень адекватные запросы сейчас. Мог бы в принципе в Сибирь вернуться, там нужны люди)
Авангард не стал его переподписывать, хоть Прохоркин и неплохой отрезок выдал за время пребывания. мне кажется, у него уже репутация сложилась нестабильного игрока. + не знаю, как он внутри команды себя ведёт.

а по поводу конверта – доказать я не докажу. но не упомянуть хотя бы возможность такого сценария в аналитической статье – это уже вызывает, мягко говоря, вопросы.
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Разговоры из серии : раньше я из аэропорта вез в город на такси за 5000₽ и отдыхал , а теперь надо 10 раз по 500₽ съездить , работать блин , надо теперь)
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Из-за этих гадов мы сидим без работы. (с)Южный парк
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слово "праймовый" выдало агента "радия’ с головой
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Как тут не согласится с бородатым, от этих искусственных ограничений одни минусы. Если ветеранам от хоккея мешает Лимит, то стоит убрать этот статус для хоккеиста любого происхождения. Это определенно поможет быстрее вернутся в реальность, возможно даже сильнее и найти место работы
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Когда будут показывать праймовый хоккей, тогда и будут иметь праймовый контракт и зарплату.
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Эти на данный момент игроки, при подаче агентов, себе зп выбивают как на ТОП-3 команды. А по результату игроки 3-го звена, ну можно на большинство ставить. Если они скажут буду играть за 30лямов, то они сразу команду найдут. А они ищут от70ти. В топ клубах мест нет, и не нужны они там.
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У этих пацанов слишком большие запросы вот и сидят. В той же АХЛ полно кто будет почти за половину играть что просят наши пацанчики и уровень у них не хуже. Был бы лимит 7 или вообще отменён ещё больше бы пацанов сидело без работы.
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Парни не сидят без работы, а просто хотят много денег за то, что считают работой. А руководители думают по-другому. Тренируейтесь, показывайте уровень, а не нойте. Вот Гусев тоже считает, что он игрок первого-второго звена клуба НХЛ. А почему тогда не берут? Неужели идиоты руководят клубами НХЛ? Я думаю точно не глупее Ротенберга.
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Вот Мерседес - хорошая машина, лучшая, на мой безвкусный вкус. Но готов ли я купить трехлетку по цене новой? А тут даже не мерс, а максимум фольксваген…
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Это данность, с этим надо жить
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Ответ unbelievable
Кто это там такие праймовые и без работы? Гусев? Нет. Может быть Ткач? Тоже нет. 🤔
Ковальчук
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