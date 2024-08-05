Радулов о КХЛ: «Откатываемся от 5 к 3 иностранцам, возвращаемся назад – непонятно. Зачем нужно было менять? Трудно смотреть на пацанов, которые в праймовом возрасте сидят без работы»

Александр Радулов высказался о ситуации с хоккеистами без клубов в КХЛ.

– Сейчас на рынке огромное число игроков, которых еще год-два назад оторвали бы с руками. Удивлены, что так получается?

– Я вообще не понимаю, почему так происходит, поэтому сложно как следует углубиться в этот вопрос.

Я действующий хоккеист. Меняются правила, лимит на легионеров. Не всегда понимаю, как это работает и как принимаются решения.

Сперва мы откатывается от пяти к трем иностранцам, а через год – возвращаемся назад. Для меня это непонятно, странно. Зачем тогда нужно было что-то менять? На эти вопросы ответственные руководители должны давать четкие пояснения.

Трудно смотреть на пацанов, которые в своем праймовом возрасте сидят без работы. Это не вызывает восторга.

Хочется, чтобы ребята нашли себе клубы и работу, желаю им удачи. Например, недавно катался с , мы вместе занимались на льду. Он в абсолютно нормальной форме. Нужно находиться там, где принимаются решения. Все это не совсем приятно.

– Согласны, что лига все сильнее омолаживается?

– Согласен. Но, опять же, я сам себе задаю вопрос. Вот есть Коля Прохоркин. Он 1993 года рождения, ему 30 лет.

Это же самый сок, самый пиковый возраст. Хоккеист раскрывается в этот момент, я так вижу. В итоге нет работы. Повторюсь: вопрос к менеджменту, руководству.

Может, нам объяснят и есть причины. Возможно, потолок зарплат тоже вносит коррективы. Все в совокупности связывает людям руки, – сказал нападающий « » .