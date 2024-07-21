Роман Ротенберг: «Наш хоккей ждет отличное будущее. В России самые талантливые и мужественные игроки, а наши тренеры способны впитывать передовой опыт»

Роман Ротенберг поделился впечатлениями от матча между звездами КХЛ и НХЛ.

Вчера на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ.

«16 голов, красивая игра, бескомпромиссная борьба, боевая ничья, полные трибуны и море эмоций! «Матч года» удался на славу, а самое главное – что наша хоккейная семья сделала большое доброе дело, вместе мы помогли детям.

Мы еще раз показали всему миру, как силен российский хоккей, как много в нем настоящих талантов, которые одним движением способны творить шедевральные голы и передачи, зажигать трибуны.

Хочу сказать огромное спасибо за приглашение! Мы еще раз вернулись во времена победных чемпионатов мира и золотой Олимпиады в Пхенчхане.

Верю, что наш хоккей ждет отличное будущее, ведь в России самые талантливые и мужественные игроки, а наши тренеры способны впитывать самый передовой опыт и встраивать его в наш уникальный хоккейный код.

Всем спасибо за игру! Россия, вперед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.