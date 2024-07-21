Роман Ротенберг: «Наш хоккей ждет отличное будущее. В России самые талантливые и мужественные игроки, а наши тренеры способны впитывать передовой опыт»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поделился впечатлениями от матча между звездами КХЛ и НХЛ.

Вчера на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.

Ротенберг входил в тренерский штаб сборной звезд КХЛ.

«16 голов, красивая игра, бескомпромиссная борьба, боевая ничья, полные трибуны и море эмоций! «Матч года» удался на славу, а самое главное – что наша хоккейная семья сделала большое доброе дело, вместе мы помогли детям.

Мы еще раз показали всему миру, как силен российский хоккей, как много в нем настоящих талантов, которые одним движением способны творить шедевральные голы и передачи, зажигать трибуны.

Хочу сказать огромное спасибо за приглашение! Мы еще раз вернулись во времена победных чемпионатов мира и золотой Олимпиады в Пхенчхане.

Верю, что наш хоккей ждет отличное будущее, ведь в России самые талантливые и мужественные игроки, а наши тренеры способны впитывать самый передовой опыт и встраивать его в наш уникальный хоккейный код.

Всем спасибо за игру! Россия, вперед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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38 комментариев
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И все остальные страны нам завидуют
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Ну ближайшие 10 лет постоянно играть только с податливой Беларусью- действительно большое будущее.
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Мужественные игроки (вот, честно говоря, при чём тут сейчас мужественность-то именно? Как он это замерил?), "Банда", пацанские цитаты, россказни про противостояние с албанцами...
Риторика Ротена постоянно клонится куда-то в побулькивающую брутальность, всё-то парень хочет казаться не просто опытным и способным профи, но ещё и настоящим мужчиной, а точнее - предводителем целой армии альфачей. Суперальфа-Ромео!

Такой он, конечно, лошпет)
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Ответ mbauer
Насчёт наших тренеров - это он про себя видимо?
Конечно. Только природная скромность Романа не позволила ему назвать одного себя.
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Насчёт наших тренеров - это он про себя видимо?
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Овечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, Дацюк, Буре и в этот список можно ещё хоккеистов 20 воткнуть, и все они были до великого Йозе Марино. Назовите мне хоть одного молодого хоккеиста, близкого по уровню этим крутым ребятам
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Ответ Джек Потрошитель
Овечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, Дацюк, Буре и в этот список можно ещё хоккеистов 20 воткнуть, и все они были до великого Йозе Марино. Назовите мне хоть одного молодого хоккеиста, близкого по уровню этим крутым ребятам
Нет их. Помню, рома нахваливал активно Подколзина. И что Вася? К 23 годам - уровень АХЛ. По Мичкову посмотрим через год. Силаев, Никишин не факт что уедут в ближайшие 2-3 года
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Да, впитывать они могут)
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16 голов, красивая игра, бескомпромиссная борьба, боевая ничья, «КАМАЗ» отходов, рулон обоев, подрыв устоев, арест героев.
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Если отжать всю воду из очередного умственно умного текста моего лучшего друга Ромы Роттенберга, то в сухом остатке будет "ДЕНЬГИ ДАВАЙ!".
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Да, и токо Ротенберг пытается переписать этот уникальный код, сделав его более финским)
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а какие балаболы, ууух
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Лучшие игроки и тренеры работают в США и Канаде. Обыгрывают россиян на всех турнирах последних лет, где играют сильнейшие, а не приехавшие и вылетевшие. Последняя победа над сильной «настоящей» Канадой в 2006м в Турине. Помолчал бы лучше, финн…
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Как всегда говорим мы с Ромой Роттенбергом, прошедшее российского хоккея было удивительно, его настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение.
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Любимая тема властьимущих рассказывать, какое светлое будущее нас ждёт:) одни до 1991 рассказывали, другие уже 30 с лишним, интересно сколько осталось до логического конца?🤔
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Ответ rumov.rus
Дрючить каждый день несчастную Белоруссию-так себе будущее...
Ну а к чему такой пессимизм? Уверен, вскоре мы будем отходить от этой местечкой победоносности, насаживая на пику российской доминантности не только ближайших соседей, а и весь мир: не увернутся от красномашинной мощи сборные Бутана, Монголии, Сирии, Тайланда и Федеративной Республики Амбазонии.
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Ответ Джек Потрошитель
Овечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, Дацюк, Буре и в этот список можно ещё хоккеистов 20 воткнуть, и все они были до великого Йозе Марино. Назовите мне хоть одного молодого хоккеиста, близкого по уровню этим крутым ребятам
Учитывая как он Мичкова в фарм сбагрил с таким клоуном точно ждет нас светлое хоккейное будующее , да кстати Ска щас молодежную лигу выиграл и ради интереса посмотрите он кого то хоть в состав подтянет я думаю ответ очевиден
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Я больше не обращаю внимание на эту личность
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Ответ R Air
Ну ближайшие 10 лет постоянно играть только с податливой Беларусью- действительно большое будущее.
И с заряженными судьями , зато вратарь кто бы он не был книгу рекордов сухарей среди русских вратарей обновит
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Остальные тренеры тоже впитывают по 800 матчей НХЛ?
+1
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Я прям мечтаю , чтобы нас как можно быстрее вернули и начались официальные матчи.
Ну хочется отмазки послушать )
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А также передасты передового опыта
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Мистер де Генератор
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Ответ alexv44
Скажите, у меня одного ощущение, что от имени Ротенберга и биатлониста Д. Васильева пишет один гениальный человек?
Нет, у Вас что-то с восприятием: это двое совершенно разных невменяемых персонажей, каждый из которых невменяем по-своему, с ярко выраженной индивидуальностью тяжёлого бреда. Несмотря на схожие проявления, различия в клинически картинах разительны.
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И на коленях приползут, приглашая на турнир стран брикс.
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да хрен с ним с хоккеем - коммунизм (или что там теперь?) когда?
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Как хочется быстрее игр. Ведь придётся держать ответ за всё, что наговорил, он будет вынужден что-то говорить.
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Он уже как нейросеть на основе квасного великодержавного псевдопатриотизма
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Тренеры, но не ты
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Он на СВО намекает что ли?
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