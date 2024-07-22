Шипачев о слабых игроках в КХЛ: «Смешно слушать иногда. Если все так плохо и не нравится – смотрите НХЛ»

Теги НХЛ Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев оценил мнение о слабых хоккеистах в КХЛ.

– Не обижают тебя разговоры, что в КХЛ слабые игроки?

– Есть мнение, его не изменить. Не планирую с ним спорить.

Иногда это реально смешно слушать. Если тут все так плохо и кому-то не нравится, то смотрите НХЛ.

– Ты смотришь сам?

– С утра на велосипед приходишь, включаешь хайлайты.

Даже не хочу дискутировать на эту тему, я ведь играю в КХЛ. На чемпионатах мира мы соперничали с энхаэловцами.

Некоторые команды целиком были составлены из игроков НХЛ, например Канада. Ты понимаешь, что то на то и выходит, – сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.

33 комментария
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КХЛ очень повезло, что НХЛ находится в другом полушарии, вот тогда бы все и смотрели НХЛ и возможно даже бы не знали про существование КХЛ)))
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Вадим,а мы и смотрим исключительно НХЛ.
В КХЛ только плей-офф, и то избранно.
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ну мы и так смотрим)
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Ответ Егор Параскун
Комментарий скрыт
Закусывай.
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штурмовик Вегаса, как там не получилось, так сразу домой, типичная соя
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Ответ Александр Романов
Комментарий скрыт
Нынешний Нэшвилл одна из ярчайших команд в НХЛ
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Если бы можно было смотреть эфиры не ночью, я бы только плов любимой команды смотрел.
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Легенда Вегаса базарит.
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што то подобное мы слышали про футбол от аршавина
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Ответ AndreyGor
Так все и смотрят.
соглы
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Ответ mkirchanov
Нынешний Нэшвилл одна из ярчайших команд в НХЛ
"Хищники" в этом сезоне зажгут. Хорошо усилились.
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я и смотрю
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Так все и смотрят.
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Ну че, хоть сегодня в депутаты, считай экзамен сдал..
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Хорошо из страны не выслал.тьфу. Вот такие они пожиратели бюджета. плевать на мнение тех, кто его кормит.тьфу еще раз.
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По индивидуальным движениям трудно однозначно записывать наших в "слабые" (притом что по совокупности разного уровня игроки и это понятно) Но как не пытаешься сопоставить картинку, притянуть или склонить себя, что мы "ничуть не хуже" по командным движениям, силовой и скоростной составляющей , да и общей технике игры по всем компонентам пусть с тем же антуражем заполненных больших отечественных арен, но после просмотра очередного ночного матча вслед за игрой наших лидеров, всякие сомнения каждый раз отпадают. Это не игроки, Вадим, это общий тренерский функционал провисает.
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Спасибо, дядь))))!!! Давно так и делаем))))!!!
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Ну мы и смотрим исключительно НХЛ.
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Если бы не разница во времени , смотрел бы только свой любимый Питтсбург, а так приходится изредка наблюдать за цирком имени Ромки.
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я ровно так и делаю )))
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Спасибо, Вадик. Смотрим🙂
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NHL. Безызбежно!
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Так мы и так смотрим НХЛ, а в КХЛ только плей-офф
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Ответ Stop-D
КХЛ очень повезло, что НХЛ находится в другом полушарии, вот тогда бы все и смотрели НХЛ и возможно даже бы не знали про существование КХЛ)))
Люди на Дальнем востоке так и делают: смотрят НХЛ, НБА, Соккер
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Ответ ОттоДракула
Закусывай.
Зачем же так. У человека есть своё мнение. Я с ним не согласен на 100 проц: как мне кажется, более комбинационной и интересной лигу сделали не только игроки из СССР, а из Европы+объективные процессы (интереснее смотреть хоккей, а не исключительно мордобой и возню у бортов = выше стоимость прав).

Не надо ругаться.
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Ответ Philatelist79
Если бы можно было смотреть эфиры не ночью, я бы только плов любимой команды смотрел.
Пасифик играет в 5-6 по Москве, можно смотреть в прямом эфире, хотя бы 2-3 периоды. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Пасифик играет в 5-6 по Москве, можно смотреть в прямом эфире, хотя бы 2-3 периоды. ;)
Екат и Новосиб ухмыляются)) у нас все ровно
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Ответ иди поплачь
штурмовик Вегаса, как там не получилось, так сразу домой, типичная соя
А Вы пытались работать на высшем уровне в Вашей сфере деятельности? Если да, то понимаете, что лучше попытаться, чем не попытаться.
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Ответ bebeto
А Вы пытались работать на высшем уровне в Вашей сфере деятельности? Если да, то понимаете, что лучше попытаться, чем не попытаться.
тут согласен с вами. но просто Шипачев после этого неоднократно заявлял что КХЛ не слабее НХЛ, хотя в последнюю лигу даже особо не попал)) как то несерьезно выглядит
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Что это за 🤡? Кому твой КХЛ нужен вообще?
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