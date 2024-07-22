Шипачев о слабых игроках в КХЛ: «Смешно слушать иногда. Если все так плохо и не нравится – смотрите НХЛ»
Вадим Шипачев оценил мнение о слабых хоккеистах в КХЛ.
– Не обижают тебя разговоры, что в КХЛ слабые игроки?
– Есть мнение, его не изменить. Не планирую с ним спорить.
Иногда это реально смешно слушать. Если тут все так плохо и кому-то не нравится, то смотрите НХЛ.
– Ты смотришь сам?
– С утра на велосипед приходишь, включаешь хайлайты.
Даже не хочу дискутировать на эту тему, я ведь играю в КХЛ. На чемпионатах мира мы соперничали с энхаэловцами.
Некоторые команды целиком были составлены из игроков НХЛ, например Канада. Ты понимаешь, что то на то и выходит, – сказал нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев.
В КХЛ только плей-офф, и то избранно.
Не надо ругаться.