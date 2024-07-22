«Локомотив» предлагал Барабанову 95+10 млн рублей в год, но форвард выбрал «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Александр Барабанов может заработать более 150 млн рублей за 2 года в «Ак Барсе».

Ранее сообщалось, что 30-летний форвард подпишет контракт с казанским клубом на 2 года.

По данным «Бизнес Online», в первом сезоне нападающий заработает около 65 млн рублей, во втором – примерно 85 млн. В соглашении будут прописаны бонусы. Суммарно зарплата игрока в « » может вырасти до 100 млн рублей в год.

Отмечается, что в финансовом плане у были предложения лучше, чем в казанском клубе, но он выбрал «Ак Барс», который одним из первых начал вести с ним переговоры.

По информации издания, больше 100 млн рублей игроку предлагал « »: 95 млн рублей оклад и еще около 10 млн бонусами.

В сезоне-2023/24 форвард играл в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 15:52.