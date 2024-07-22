«Локомотив» предлагал Барабанову 95+10 млн рублей в год, но форвард выбрал «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Локомотив возможные переходы НХЛ КХЛ Александр Барабанов деньги Хоккей

Александр Барабанов может заработать более 150 млн рублей за 2 года в «Ак Барсе».

Ранее сообщалось, что 30-летний форвард подпишет контракт с казанским клубом на 2 года.

По данным «Бизнес Online», в первом сезоне нападающий заработает около 65 млн рублей, во втором – примерно 85 млн. В соглашении будут прописаны бонусы. Суммарно зарплата игрока в «Ак Барсе» может вырасти до 100 млн рублей в год.

Отмечается, что в финансовом плане у Александра Барабанова были предложения лучше, чем в казанском клубе, но он выбрал «Ак Барс», который одним из первых начал вести с ним переговоры.

По информации издания, больше 100 млн рублей игроку предлагал «Локомотив»: 95 млн рублей оклад и еще около 10 млн бонусами.

В сезоне-2023/24 форвард играл в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 24» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 15:52.

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18 комментариев
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Как же он мимо Ромки то прошёл? Ромка отомстить может. Вспомнит, как на папином вертолёте, лопасти в ручную раскручивал. Ходи потом со страхом и думай, кто там над головой жужжит....
+18
-7
+11
Ответ Clever_mind
Как же он мимо Ромки то прошёл? Ромка отомстить может. Вспомнит, как на папином вертолёте, лопасти в ручную раскручивал. Ходи потом со страхом и думай, кто там над головой жужжит....
А где связь с СКА, когда тут речь про конверты Ак Барса
+10
-6
+4
это же дико дорого за лавочника донной команды нхл с никакой статистикой.
+3
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+3
Кто это?
+3
0
+3
В следующем сезоне поедет в Хабаровск условный
+3
-1
+2
Неужели кто то этому верит? Яковлев конечно у нас знатный чудак, но не настолько же. Что б отвалить какому то Барабанову польше сотки.
+2
0
+2
Похоже на фейк. Никто бы лавочнику там столько не отвалил.
+2
0
+2
Ну и зря
+1
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+1
"с полезностью минус 24"..как это похоже на Яковлева..жирный откат намечался..
+3
-3
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В Ярославле клад нашли что ли
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по барабану
+1
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Стата лучшего игрока лиги чивоуштам
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+10 - это что? люстра под потолком???
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Есть ощущение, что будет такой же как Свечников. Понятно, что будет играть в 1-2 звеньях...
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0
Ответ Дмитрий9779
Ну и где "правдорубы"?
И ты повелся на это вранье?
+2
-2
0
Ответ Clever_mind
Как же он мимо Ромки то прошёл? Ромка отомстить может. Вспомнит, как на папином вертолёте, лопасти в ручную раскручивал. Ходи потом со страхом и думай, кто там над головой жужжит....
Тебе Роман по ночам в кошмарах снится? Писаешься от ужаса?
А Барабановы в СКА ещё есть, помоложе и поперспективнее.
+3
-3
0
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