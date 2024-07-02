Генменеджер «Бостона» о Задорове: «Качества, которые привносит Z, важны для нас. Работа с Саттером в «Калгари» помогла ему понять, на что он способен»
Генменеджер «Бостона» высказался о подписании Никиты Задорова.
Клуб заключил с 29-летним россиянином контракт на 6 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит – 5 млн).
«Качества, которые привносит Z [Задоров] важны для нас. Уровень его игры вырос после того, как в плей-офф он выходил в топ-4 против лучших игроков соперника. В начале своей карьеры он нередко выпадал из игры. Сейчас он в самом деле понимает свою роль.
Я думаю, что работа с Дэррилом Саттером в «Калгари» была очень важна для него в этом смысле. Этот период помог ему понять, на что он способен. В «Ванкувере» мы увидели в нем того игрока, которым он может быть.
Он прибавил, и мы считаем, что в нашем составе он может быть эффективен в паре с разными игроками – в зависимости от видения [главного тренера] Джима Монтгомери.
Он очень рад присоединиться к команде. И мы рады, что привлекли его», – сказал Дон Суини.
Срочно санкции на Бостон и его ген. менеджера
в непатриотичности!
Если бы не было пояснения Z - Задоров, было бы вообще 5 баллов)
Но я, как древний и безусловный адепт Больших и Плохих Медведей, прям почти счастлив. Никитос, безусловно, очень очень плохой, и наконец-то, нас снова будут, если не бояться, то хотя бы опасаться. Хитовать должен жестко, ну и, надеюсь, Уилсона с Такчуком на место поставит. Вообщем, со времен Грязного Наза не был так рад русскому игроку в составе Бруинов.