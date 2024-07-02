Генменеджер «Бостона» о Задорове: «Качества, которые привносит Z, важны для нас. Работа с Саттером в «Калгари» помогла ему понять, на что он способен»

Теги Бостон Ванкувер Калгари Дэррил Саттер НХЛ Дон Суини Никита Задоров Джим Монтгомери Хоккей

Генменеджер «Бостона» высказался о подписании Никиты Задорова.

Клуб заключил с 29-летним россиянином контракт на 6 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит – 5 млн). 

«Качества, которые привносит Z [Задоров] важны для нас. Уровень его игры вырос после того, как в плей-офф он выходил в топ-4 против лучших игроков соперника. В начале своей карьеры он нередко выпадал из игры. Сейчас он в самом деле понимает свою роль.

Я думаю, что работа с Дэррилом Саттером в «Калгари» была очень важна для него в этом смысле. Этот период помог ему понять, на что он способен. В «Ванкувере» мы увидели в нем того игрока, которым он может быть.

Он прибавил, и мы считаем, что в нашем составе он может быть эффективен в паре с разными игроками – в зависимости от видения [главного тренера] Джима Монтгомери. 

Он очень рад присоединиться к команде. И мы рады, что привлекли его»,  – сказал Дон Суини

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40 комментариев
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Вот это заголовок конечно.
Срочно санкции на Бостон и его ген. менеджера
+128
-7
+121
Ахахахха, пусть генменеджер оформит свитер ему теперь - ZадОроV
+126
-11
+115
Гойда, наш в Бостоне
+59
-4
+55
Думаю, он просто сократил Zadorov до Zad
+29
-7
+22
Ответ Инстаграм Любовь
Вот это заголовок конечно. Срочно санкции на Бостон и его ген. менеджера
Это аналогии с Харой, он просто не знал, что в прогрессивном мире эту букву отменили :))
+21
-4
+17
Ответ 87mores
Это аналогии с Харой, он просто не знал, что в прогрессивном мире эту букву отменили :))
У Задорова давно в лиге прозвище Big Z
+19
-4
+15
Наш 🐘.
+15
-1
+14
теперь никто не обвинит Z
в непатриотичности!
+13
0
+13
Z - сразу вспоминается "Криминальное чтиво" и Марселас Волос)))
+9
0
+9
ГОООООЛ
+7
0
+7
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Z - сразу вспоминается "Криминальное чтиво" и Марселас Волос)))
Zed’s dead baby, Zed’s dead
+10
-4
+6
А что все смеются, только щас услышали об этой его кликухе? Она между прочим прям очень популярна среди американцев, его там чуть ли не все называют "Big Z" (правда теперь он пошёл в Бостон и это выглядит немного несуразно)
+8
-2
+6
Ответ burefan
У наших патриотов разорвет не по детски
Пока рвёт только вас))
+5
0
+5
Ответ Bangal88
Ахахахха, пусть генменеджер оформит свитер ему теперь - ZадОроV
Огонь
+9
-5
+4
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Zed’s dead baby, Zed’s dead
😄 точно так)
+1
0
+1
Биг Z 😁😂😁
+1
-1
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За заголовок аплодирую стоя)
Если бы не было пояснения Z - Задоров, было бы вообще 5 баллов)
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🐘
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На BIG Z, конечно не тянет. Mid size Z.
Но я, как древний и безусловный адепт Больших и Плохих Медведей, прям почти счастлив. Никитос, безусловно, очень очень плохой, и наконец-то, нас снова будут, если не бояться, то хотя бы опасаться. Хитовать должен жестко, ну и, надеюсь, Уилсона с Такчуком на место поставит. Вообщем, со времен Грязного Наза не был так рад русскому игроку в составе Бруинов.
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Какой ироничный заголовок для Zадорова ахаха
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Помнится Z был Жидрунас Илгаускас.
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Так и был намек, что бостону без Z нельзя
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OZZy, MuZZY и Led Zeppelin негодуют
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Ответ copti_san
А что все смеются, только щас услышали об этой его кликухе? Она между прочим прям очень популярна среди американцев, его там чуть ли не все называют "Big Z" (правда теперь он пошёл в Бостон и это выглядит немного несуразно)
Тут есть над чем посмеяться.
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Дон Боширов.
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