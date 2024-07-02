Генменеджер «Бостона» о Задорове: «Качества, которые привносит Z, важны для нас. Работа с Саттером в «Калгари» помогла ему понять, на что он способен»

Генменеджер «Бостона» высказался о подписании Никиты Задорова.

Клуб заключил с 29-летним россиянином контракт на 6 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит – 5 млн).

«Качества, которые привносит Z [ ] важны для нас. Уровень его игры вырос после того, как в плей-офф он выходил в топ-4 против лучших игроков соперника. В начале своей карьеры он нередко выпадал из игры. Сейчас он в самом деле понимает свою роль.

Я думаю, что работа с в « » была очень важна для него в этом смысле. Этот период помог ему понять, на что он способен. В « » мы увидели в нем того игрока, которым он может быть.

Он прибавил, и мы считаем, что в нашем составе он может быть эффективен в паре с разными игроками – в зависимости от видения [главного тренера] Джима Монтгомери.

Он очень рад присоединиться к команде. И мы рады, что привлекли его», – сказал .