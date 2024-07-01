«Баффало» выкупил контракт Скиннера. Он был самым дорогим форвардом клуба с зарплатой 9 млн долларов в год

«Баффало» выкупил контракт Джеффа Скиннера.

С сегодняшнего дня 32-летний канадец является неограниченно свободным агентом.

Договор хоккеиста с зарплатой 9 млн долларов в год был рассчитан до конца сезона-2026/27. Скиннер был самым дорогим нападающим «Сейбрс», его оклад занимал 10,2% платежной ведомости.

По данным Cap Friendly, штраф под потолок зарплат для « » после выкупа контракта составит 1,44 млн долларов в сезоне-2024/25, 4,44 млн долларов в сезоне-2025/26, 6,44 млн долларов в сезоне-2026/27 и по 2,44 млн долларов в следующих трех сезонах.

В минувшем сезоне форвард набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах чемпионата . Скиннер выступал за команду с 2018 года.