«Баффало» выкупил контракт Скиннера. Он был самым дорогим форвардом клуба с зарплатой 9 млн долларов в год

Теги переходы Баффало НХЛ Джефф Скиннер деньги Хоккей

«Баффало» выкупил контракт Джеффа Скиннера.

С сегодняшнего дня 32-летний канадец является неограниченно свободным агентом.

Договор хоккеиста с зарплатой 9 млн долларов в год был рассчитан до конца сезона-2026/27. Скиннер был самым дорогим нападающим «Сейбрс», его оклад занимал 10,2% платежной ведомости.

По данным Cap Friendly, штраф под потолок зарплат для «Баффало» после выкупа контракта Скиннера составит 1,44 млн долларов в сезоне-2024/25, 4,44 млн долларов в сезоне-2025/26, 6,44 млн долларов в сезоне-2026/27 и по 2,44 млн долларов в следующих трех сезонах. 

В минувшем сезоне форвард набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах чемпионата НХЛ. Скиннер выступал за команду с 2018 года.

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23 комментария
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Ответ Михаил Майоров
Купились когда-то в Баффало на 40 шайб в контрактный сезон
У него в позапрошлом сезоне было 82 очка если что. Он отлично играл
+31
-1
+30
Спорный выкуп конечно... Могли бы кому нибудь с удержанием толкнуть. Типичный баффало
+30
-2
+28
Купились когда-то в Баффало на 40 шайб в контрактный сезон
+23
-3
+20
Учитывая штрафы из-за выкупа, его текущую игру и наличие места под кепкой у Баффало, бредовая затея )
+15
0
+15
Теперь например можно и в Юту на 5 лет на 5 млн. Развёл парень Клинков конечно.
+13
0
+13
Ответ Ilnar Ka
Спорный выкуп конечно... Могли бы кому нибудь с удержанием толкнуть. Типичный баффало
Это сколько надо удержать было? Лямов 5?
+12
0
+12
Ответ Антон Никитин
Это сколько надо удержать было? Лямов 5?
5 никак. До 50% ведь можно удерживать, если я ничего не путаю))))
+12
0
+12
Ответ Александр Филиппов
6,44млн, хочется верить что в 26/27 это уже не так много будет...
Минни: "Бывает и хуже. 14,7 млн в одном сезоне")
+10
0
+10
Ответ IRON MAN
Наверняка были бы рады обменять с удержанием, только вот желающих не нашлось.
И рады были, и желающие были. Вот только у Скиннера полный NMC - он все заблокировал.
+9
0
+9
Франк Серавалли написал инсайд ( в 3 ночи по Москве), что Генцель договорился с Тампой но все детали завтра.
+4
0
+4
Ответ trav
У него в позапрошлом сезоне было 82 очка если что. Он отлично играл
Ну там и Томпсон отлично играл, а в прошлом тоже подтух))
+4
0
+4
Ответ Дима Миронов
Я правильно понимаю что уже начался рынок нса и Монтур, Райнхарт, Гюнцель не могут продлиться на 8? И во сколько откроется рынок?
Рынок откроется в 7 вечера по мск сегодня
+3
0
+3
может быть хоть сейчас окажется в команде, в которой сможет дебютировать в плей-офф. 32 года человеку, 14 лет в лиге, ни одной кубковой игры
+3
0
+3
6,44млн, хочется верить что в 26/27 это уже не так много будет...
+2
0
+2
Ответ Дима Миронов
Я правильно понимаю что уже начался рынок нса и Монтур, Райнхарт, Гюнцель не могут продлиться на 8? И во сколько откроется рынок?
до вечера есть время
+1
0
+1
Ответ Ilnar Ka
Спорный выкуп конечно... Могли бы кому нибудь с удержанием толкнуть. Типичный баффало
Наверняка были бы рады обменять с удержанием, только вот желающих не нашлось.
+1
0
+1
Неужели нельзя было обменять? Даже с удержанием?
+2
-1
+1
Ответ Александр Базилий
5 никак. До 50% ведь можно удерживать, если я ничего не путаю))))
Так я о том и говорю. Не удалось бы так наколоть кого-то 🤣
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Тут еще важный фактор в том, что Скиннер занимает место в составе на которое у Баффало куча молодых претендентов. И что-то надо с ними делать, бесконечно их мариновать тоже не очень хорошо.
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Странное решение. Но да ладно
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На нервах, похоже.
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Я правильно понимаю что уже начался рынок нса и Монтур, Райнхарт, Гюнцель не могут продлиться на 8? И во сколько откроется рынок?
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