Генменеджер «Баффало» подтвердил возможный выкуп контракта Скиннера: «Ничего не исключено. Мы рассматриваем каждый сценарий»

Кевин Адамс высказался о возможном выкупе контракта Джеффа Скиннера.

Ранее появилась информация, что « » может выкупить соглашение форварда.

Договор хоккеиста с зарплатой 9 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Ничего не исключено. Мы разговариваем обо всем. Мы рассматриваем каждый сценарий. Но это, пожалуй, все, что я мог бы сейчас сказать», – сказал генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс.

является самым дорогим нападающим команды. Его оклад занимает 10,2% платежной ведомости.

В этом сезоне канадец набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах регулярного чемпионата .

Скиннер выступает за команду с 2018 года.