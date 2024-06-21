Генменеджер «Баффало» подтвердил возможный выкуп контракта Скиннера: «Ничего не исключено. Мы рассматриваем каждый сценарий»
Кевин Адамс высказался о возможном выкупе контракта Джеффа Скиннера.
Ранее появилась информация, что «Баффало» может выкупить соглашение форварда.
Договор хоккеиста с зарплатой 9 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Ничего не исключено. Мы разговариваем обо всем. Мы рассматриваем каждый сценарий. Но это, пожалуй, все, что я мог бы сейчас сказать», – сказал генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс.
Джефф Скиннер является самым дорогим нападающим команды. Его оклад занимает 10,2% платежной ведомости.
В этом сезоне канадец набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Скиннер выступает за команду с 2018 года.