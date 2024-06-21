Генменеджер «Баффало» подтвердил возможный выкуп контракта Скиннера: «Ничего не исключено. Мы рассматриваем каждый сценарий»

Теги Баффало Кевин Адамс НХЛ Джефф Скиннер Хоккей

Кевин Адамс высказался о возможном выкупе контракта Джеффа Скиннера.

Ранее появилась информация, что «Баффало» может выкупить соглашение форварда.

Договор хоккеиста с зарплатой 9 миллионов долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Ничего не исключено. Мы разговариваем обо всем. Мы рассматриваем каждый сценарий. Но это, пожалуй, все, что я мог бы сейчас сказать», – сказал генеральный менеджер «Сэйбрс» Кевин Адамс.

Джефф Скиннер является самым дорогим нападающим команды. Его оклад занимает 10,2% платежной ведомости.

В этом сезоне канадец набрал 46 (24+22) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Скиннер выступает за команду с 2018 года.

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5 комментариев
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Интересно будет если выкупят. В любой контендер будет рад такому игроку, если, конечно, они с агентом адекватный контракт запросят.
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Ответ Direct free kick
Фигурист-травмат с 0 игр в плей-офф за 14 лет. Любой будет рад - конечно нет
А теперь представь, этот "фигурист-травмат" и за 1,5-2 млн. Очередь будет стоять.
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9 спортсовских экспертов из 10-ти сразу оценили этот контракт как дикую переплату. Остальные - как безумно дикую переплату
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Ответ D Drive
Интересно будет если выкупят. В любой контендер будет рад такому игроку, если, конечно, они с агентом адекватный контракт запросят.
Фигурист-травмат с 0 игр в плей-офф за 14 лет. Любой будет рад - конечно нет
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