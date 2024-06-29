«Нью-Джерси» выбрал Силаева под 10-м номером на драфте НХЛ. Он 5-й защитник из России в топ-10 в XXI веке
«Нью-Джерси» выбрал Антона Силаева под 10-м номером на драфте НХЛ.
Он стал 5-м российским защитником, выбранным в топ-10 драфта в текущем столетии.
Ранее в этот список вошли Иван Проворов (2015 год, 7-й номер, «Филадельфия»), Михаил Сергачев (2016, 9-й номер, «Монреаль»), Павел Минтюков (2022, 10-й номер, «Анахайм») и Дмитрий Симашев (2023, 6-й номер, «Аризона»).
18-летний игрок в минувшем сезоне провел 63 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Торпедо» и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 14:54.
В 5 играх в Кубке Гагарина на его счету 2 результативные передачи.
Антон, добро пожаловать в нашу семью!