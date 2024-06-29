«Нью-Джерси» выбрал Силаева под 10-м номером на драфте НХЛ. Он 5-й защитник из России в топ-10 в XXI веке

«Нью-Джерси» выбрал Антона Силаева под 10-м номером на драфте НХЛ.

Он стал 5-м российским защитником, выбранным в топ-10 драфта в текущем столетии.

Ранее в этот список вошли (2015 год, 7-й номер, «Филадельфия»), (2016, 9-й номер, «Монреаль»), (2022, 10-й номер, «Анахайм») и (2023, 6-й номер, «Аризона»).

18-летний игрок в минувшем сезоне провел 63 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ за « » и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 14:54.

В 5 играх в Кубке Гагарина на его счету 2 результативные передачи.