Мэттьюс, Айкел, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз, Фокс и Макэвой – первые 6 хоккеистов США на Турнир четырех наций

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США назвали первых хоккеистов для участия в Турнире четырех наций.

Американская сборная объявила имена первых шести хоккеистов, которые включены в состав команды.

В команду вошли нападающие Остон МэттьюсТоронто»), Мэттью ТкачакФлорида»), Джек АйкелВегас»), а также защитники Куинн ХьюзВанкувер»), Адам ФоксРейнджерс») и Чарли Макэвой («Бостон»).

США возглавит Майк Салливан из «Питтсбурга».

Всего в составе команды должно быть 23 хоккеиста, из них – три голкипера. Полный состав станет известен позднее.

Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канада и США.

20 комментариев
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Пока все по делу
+8
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Очень интересно будет посмотреть на противостояние Канада - США в формате всех сильнейших, есть ощущение, что штаты могут навязать конкуренцию
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+6
Ответ TBFTT
В чем прикол формировать составы за 7 месяцев?Они что в лагеря будут собираться?)) Тем более для турнира никакого значения не имеющего просто с несколькими интересными матчами и все)))
Маркетинг, постепенное объявление составов для привлечения внимания. В NA работает
+5
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+5
Ответ gombocrew
Очень интересно будет посмотреть на противостояние Канада - США в формате всех сильнейших, есть ощущение, что штаты могут навязать конкуренцию
Интересный момент, если собрать составы Канады и США с 97 года рождения и младше, то штаты сильнее практически во всех линиях
+6
-1
+5
Мощный намечается турнир
+8
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+2
Нравится больше, чем первая шестерка кануков.
+3
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Интересно, какая шестерка игроков нашей сборной была бы объявлена первой..
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Йозе Марино ещё не комментировал ❓❓❓
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Смотришь составы Канады и США, глубина там запредельная, особенно у Канады. У нас же, дальше топ 6, пропасть.
+3
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Ответ блокнот пикапера
Для 2 команд. Остальные две - откровенные пассажиры.
Кто пассажир? Шведы?
+2
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+1
Ответ Василий Потемкин
А вы считаете,что у нас пропасти нет в топ-6?Если нас допустили бы на турнир,то кто у нас центрил бы первые два звена?38+летний переломанный Малкин и Кузнецов,игравший в 4 звене "Каролины" и чья карьера закнчивается?Это разве не пропасть?
Натурализации
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Ответ Verziloff
Смотришь составы Канады и США, глубина там запредельная, особенно у Канады. У нас же, дальше топ 6, пропасть.
А вы считаете,что у нас пропасти нет в топ-6?Если нас допустили бы на турнир,то кто у нас центрил бы первые два звена?38+летний переломанный Малкин и Кузнецов,игравший в 4 звене "Каролины" и чья карьера закнчивается?Это разве не пропасть?
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Ответ La Corsa
Интересно, какая шестерка игроков нашей сборной была бы объявлена первой..
Фёдоров, Ковальчук, Афиногенов, Зиновьев, Терещенко, Зарипов.
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Ответ Shaiba Bash
Кто пассажир? Шведы?
Вместе с чухонцами.
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Ответ Сергей
Мощный намечается турнир
Не особо.
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Я так понимаю страны олимпийские чемпионы последних лет,ну и США
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Не рано? До февраля всякое может быть 🤔
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В чем прикол формировать составы за 7 месяцев?Они что в лагеря будут собираться?)) Тем более для турнира никакого значения не имеющего просто с несколькими интересными матчами и все)))
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