Мэттьюс, Айкел, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз, Фокс и Макэвой – первые 6 хоккеистов США на Турнир четырех наций

США назвали первых хоккеистов для участия в Турнире четырех наций.

Американская сборная объявила имена первых шести хоккеистов, которые включены в состав команды.

В команду вошли нападающие (« »), (« »), (« »), а также защитники (« »), (« ») и Чарли Макэвой («Бостон»).

США возглавит Майк Салливан из «Питтсбурга».

Всего в составе команды должно быть 23 хоккеиста, из них – три голкипера. Полный состав станет известен позднее.

Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канада и США.