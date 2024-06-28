Мэттьюс, Айкел, Мэттью Ткачак, Куинн Хьюз, Фокс и Макэвой – первые 6 хоккеистов США на Турнир четырех наций
США назвали первых хоккеистов для участия в Турнире четырех наций.
Американская сборная объявила имена первых шести хоккеистов, которые включены в состав команды.
В команду вошли нападающие Остон Мэттьюс («Торонто»), Мэттью Ткачак («Флорида»), Джек Айкел («Вегас»), а также защитники Куинн Хьюз («Ванкувер»), Адам Фокс («Рейнджерс») и Чарли Макэвой («Бостон»).
США возглавит Майк Салливан из «Питтсбурга».
Всего в составе команды должно быть 23 хоккеиста, из них – три голкипера. Полный состав станет известен позднее.
Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канада и США.