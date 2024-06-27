«Эдмонтон» подтвердил уход Холланда с поста генменеджера: «Кен не только превратил «Ойлерс» в одну из лучших команд НХЛ, но и заложил основу успеха»

Теги переходы Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Джефф Джексон Хоккей

Кен Холланд покинул должность генерального менеджера «Эдмонтона».

Клуб и функционер не продлили соглашение.

Генеральный директор «Ойлерс» Джефф Джексон опубликовал заявление на этот счет.

«Эдмонтон» и Кен Холланд договорились, что его контракт не будет продлен.

За последние пять сезонов в качестве генерального менеджера Кен не только превратил «Ойлерс» в одну из лучших команд НХЛ, но и заложил основу успеха и победную культуру, которая сохранится и в будущем.

Мы желаем Кену и всей его семье всего наилучшего и благодарим а его лидерские качества и вклад в клуб и город», – сказал Джексон.

В прошедшем сезоне «Ойлерс» дошли до финала Кубка Стэнли, но проиграли «Флориде» со счетом 3-4 в серии.

Холланд занимал должность генерального менеджера канадского клуба с сезона-2019/20.

18 комментариев
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Спасибо за Нерса, Кен
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Сволочи, они уволили Кенни :)
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был лучший,поэтому ты уволен))))
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Так то нефть в прогрессе, но заслуга ли это Кена?
Выползали на 90% за счёт первого суперзвена.
С Экхольмом круто вышло, с ним Бушар просто топ уровень.
А глубины по сути то и нет имхо.
Про кошмар с Нерсом нет смысла упоминать.
В общем считаю, что Кен ещё мог поработать, даже интересно было посмотреть, но хозяева барины.
Очень круто: Экхольм, Хайман (как я мог забыть)
Неплохо: Фогеле, Янмарк
Непонятно: Кэйн, Куликов (считаю надо было переподписать)
Плохо: Нерс
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Ответ Serge Vendino
Неужели Ждём выкуп Кэмпбелла и Нерса
Выкупать Нерса дико не выгодно
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Может в ВК его?
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Не знаю почему, но грустно. У него такое лицо, будто он под травкой, такой расслабленный и добрый вид)))
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Ну и зря. Много странных решений принял менеджер, но больше толку от него было
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Ну и отдых тоже заслужил, видимо)
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Неожиданно и не логично
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Ответ Serge Vendino
Держать с такой зп ещё кучу лет тоже
Так там под кепкой останется почти вся его зп в случае выкупа, такая структура котракта
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Неужели
Ждём выкуп Кэмпбелла и Нерса
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в Торонто его ,они любят таких
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И кто-то теперь кучи бабла вывалит Драйзайтлю и Бушару. Помянем Эдмонтон, неплохая команда была
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Ответ Михаил Мельниченко
Выкупать Нерса дико не выгодно
Держать с такой зп ещё кучу лет тоже
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Ответ Габорик
Сволочи, они уволили Кенни :)
уже не первый Кенни страдает))
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