«Эдмонтон» подтвердил уход Холланда с поста генменеджера: «Кен не только превратил «Ойлерс» в одну из лучших команд НХЛ, но и заложил основу успеха»

Кен Холланд покинул должность генерального менеджера «Эдмонтона».

Клуб и функционер не продлили соглашение.

Генеральный директор «Ойлерс» Джефф Джексон опубликовал заявление на этот счет.

« » и договорились, что его контракт не будет продлен.

За последние пять сезонов в качестве генерального менеджера Кен не только превратил «Ойлерс» в одну из лучших команд , но и заложил основу успеха и победную культуру, которая сохранится и в будущем.

Мы желаем Кену и всей его семье всего наилучшего и благодарим а его лидерские качества и вклад в клуб и город», – сказал Джексон.

В прошедшем сезоне «Ойлерс» дошли до финала Кубка Стэнли, но проиграли «Флориде» со счетом 3-4 в серии.

Холланд занимал должность генерального менеджера канадского клуба с сезона-2019/20.