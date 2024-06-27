«Эдмонтон» подтвердил уход Холланда с поста генменеджера: «Кен не только превратил «Ойлерс» в одну из лучших команд НХЛ, но и заложил основу успеха»
Кен Холланд покинул должность генерального менеджера «Эдмонтона».
Клуб и функционер не продлили соглашение.
Генеральный директор «Ойлерс» Джефф Джексон опубликовал заявление на этот счет.
«Эдмонтон» и Кен Холланд договорились, что его контракт не будет продлен.
За последние пять сезонов в качестве генерального менеджера Кен не только превратил «Ойлерс» в одну из лучших команд НХЛ, но и заложил основу успеха и победную культуру, которая сохранится и в будущем.
Мы желаем Кену и всей его семье всего наилучшего и благодарим а его лидерские качества и вклад в клуб и город», – сказал Джексон.
В прошедшем сезоне «Ойлерс» дошли до финала Кубка Стэнли, но проиграли «Флориде» со счетом 3-4 в серии.
Холланд занимал должность генерального менеджера канадского клуба с сезона-2019/20.
Выползали на 90% за счёт первого суперзвена.
С Экхольмом круто вышло, с ним Бушар просто топ уровень.
А глубины по сути то и нет имхо.
Про кошмар с Нерсом нет смысла упоминать.
В общем считаю, что Кен ещё мог поработать, даже интересно было посмотреть, но хозяева барины.
Очень круто: Экхольм, Хайман (как я мог забыть)
Неплохо: Фогеле, Янмарк
Непонятно: Кэйн, Куликов (считаю надо было переподписать)
Плохо: Нерс
Ждём выкуп Кэмпбелла и Нерса