Ротенберг об игре звезд КХЛ и НХЛ: «Когда мне позвонили, ни секунды не сомневался. Такие мероприятия показывают патриотизм игроков – ребята не забывают, что они из России»

Роман Ротенберг заявил о патриотизме российских хоккеистов.

Главный тренер СКА высказался о том, что вошел в штаб команды звезд КХЛ на благотворительный матч в Москве. В нем сыграют звезды КХЛ и НХЛ.

«20 июля в Москве пройдет матч российских звезд КХЛ и НХЛ. Я с огромным удовольствием откликнулся на приглашение войти в тренерский штаб команды КХЛ.

Когда мне позвонили ребята, я ни секунды не сомневался – ведь игра благотворительная, а это всегда важно.

Такие мероприятия показывают настоящий патриотизм наших хоккеистов, которые играют по обе стороны океана.

В любой стране, в любой команде наши ребята никогда не забывают, что они из России. Когда наши звезды возвращаются на родину, они организуют такие хоккейные праздники для болельщиков.

Это действительно уникальное мероприятие, ведь на лед выйдут все лучшие хоккеисты России, мировые звезды, люди, на которых смотрят подрастающие поколения.

Буду рад встретиться со всеми парнями – как с теми, с кем мы вместе проходили Олимпиаду, Кубок и чемпионаты мира, так и с теми, кто сейчас здорово играет в КХЛ.

Ждем всех 20 июля в Москве на классной игре. Уверен, что все вместе мы сможем создать большой хоккейный праздник!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.