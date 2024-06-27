Ротенберг об игре звезд КХЛ и НХЛ: «Когда мне позвонили, ни секунды не сомневался. Такие мероприятия показывают патриотизм игроков – ребята не забывают, что они из России»

Теги СКА НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил о патриотизме российских хоккеистов.

Главный тренер СКА высказался о том, что вошел в штаб команды звезд КХЛ на благотворительный матч в Москве. В нем сыграют звезды КХЛ и НХЛ.

«20 июля в Москве пройдет матч российских звезд КХЛ и НХЛ. Я с огромным удовольствием откликнулся на приглашение войти в тренерский штаб команды КХЛ.

Когда мне позвонили ребята, я ни секунды не сомневался – ведь игра благотворительная, а это всегда важно.

Такие мероприятия показывают настоящий патриотизм наших хоккеистов, которые играют по обе стороны океана.

В любой стране, в любой команде наши ребята никогда не забывают, что они из России. Когда наши звезды возвращаются на родину, они организуют такие хоккейные праздники для болельщиков.

Это действительно уникальное мероприятие, ведь на лед выйдут все лучшие хоккеисты России, мировые звезды, люди, на которых смотрят подрастающие поколения.

Буду рад встретиться со всеми парнями – как с теми, с кем мы вместе проходили Олимпиаду, Кубок и чемпионаты мира, так и с теми, кто сейчас здорово играет в КХЛ.

Ждем всех 20 июля в Москве на классной игре. Уверен, что все вместе мы сможем создать большой хоккейный праздник!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

32 комментария
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Ответ Evincive
Кто же ему интересно позвонил?
С клиники
+42
-1
+41
Когда я сам себе звонил с приглашением - я не сомневался
+36
-1
+35
Кто же ему интересно позвонил?
+28
-1
+27
Наверное папа позвонил или наоборот сначала Рома папе.Не удалось всем отдохнуть от этого гения хоккея с шайбой.
+24
-1
+23
Ну что комментаторы спортса довольны? Накаркали своими комментариями:)))
+11
0
+11
Ответ Evincive
Кто же ему интересно позвонил?
Йозе Марино, не иначе
+9
-1
+8
Спасибо, что пригласили Ротенберга. Если сначала я сомневался, идти или нет, то теперь точно не пойду
+8
-1
+7
Полюбому сам напросился
+6
-1
+5
Скоро скажет что он этот матч и организовал.
+6
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+5
Ну вот ...такой праздник испортили всего одним приглашением типа, называющего себя тренером. хотя может там цирковая программа будет, без клоуна не обойтись.
+5
0
+5
А ребята из НХЛ в курсе вообще?
+4
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+4
Ответ mongrelius
Спасибо, что пригласили Ротенберга. Если сначала я сомневался, идти или нет, то теперь точно не пойду
Вы клоунов в цирке не любите?
+3
0
+3
Ответ Алексей Тор
Нервная система Ромы просто не выдержала бы пролети он мимо такого матча. Был бы БОЛЬШОЙ удар по его самолюбию.
А вы думаете, что это он не сам себе прислал приглашение? Наивный вы.
+3
0
+3
Позвонили? Сам все телефоны оборвал. Без мыла влезет в любую дыру. Ну что Назаровы, Кожевниковы, Юдины и прочие, продолжаете уважать это недоразумение?
+4
-1
+3
Вот и сделали бы бесплатный вход, раз благотворительное мероприятие.
+4
-1
+3
Нервная система Ромы просто не выдержала бы пролети он мимо такого матча. Был бы БОЛЬШОЙ удар по его самолюбию.
+3
0
+3
какой идиот ему бы позвонил))
+2
0
+2
Да мало кто придет из указанных игроков НХЛ
+2
0
+2
"С кем мы вместе проходили Олимпиаду!"🤣🤣🤣
+2
0
+2
- Ало! Кто это? Организаторы? Я согласен.
- Роман Борисович, мы вас никуда не звали и вообще это вы звоните, а не мы.
- Да всё всё, я согласен, я ж сказал, меня не надо дважды звать.
- …………..
+1
0
+1
Ответ Evincive
Кто же ему интересно позвонил?
Я набрал знакомый номер
А там короткие гудки
Это мой телефонный номер
Значит, я с кем-то уже говорю.

Если что-Наутилус.)
+1
0
+1
"Когда мне позвонили ребята, я ни секунды не сомневался"
Странно, сомнительный же тип...
+1
0
+1
ну возьмиииите меняяяя
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0
0
Эти ребята из НХЛ приедут в Июле покататься на льду просто и только наивный придурок может приплетать сюда термин патриотизм.
0
0
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Ответ Evincive
Кто же ему интересно позвонил?
Сам себе и позвонил😅😅😅😅
0
0
0
Ответ Evincive
Кто же ему интересно позвонил?
Служба безопасности
0
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0
Патриотизм это когда играешь во благо своего отечества. А не закалачиваешь деньгу у буржуев и скидываешь часть как милостыню.
0
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Ответ Evincive
Кто же ему интересно позвонил?
Похоже сам Василич! Видимо чтобы Роман ему немного бросок поправил, последние пару игр Сам не более 8-9 забивал, а привык как минимум дюжину за матч! Но это между нами, если что…🤫)
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Звёзды НХЛ - это те самые дедушки 50-60 лет, которые у еще одного деятеля собираются зимой под вывеской великого турнира?
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Я думала КХЛ, а он уже стоит в заявке НХЛ. ЧТО?! 😳
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